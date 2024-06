A2 – Sanga Milano, ecco le under che completeranno la prima squadra

Al termine di un processo di formazione del Roster per la prima squadra che ha visto l’arrivo in Orange di giocatrici di grande talento ed esperienza – tra nuove arrivate, conferme e graditi ritorni – è tempo di andare a vedere quali saranno le atlete che andranno a chiudere la rosa che si allenerà agli ordini di coach Pinotti.

Il già citato gruppo senior, infatti, potrà contare per allenamenti e partite sull’energia e l’entusiasmo di una folta compagine di ragazze cresciuto nel settore giovanile del Sanga; un progetto, quello delle giovanili Orange, che cresce anno dopo anno come dimostrano i risultati a livelli regionale e nazionale. Saranno 7 in tutto le ragazze delle giovanili che lavoreranno con la prima squadra.

Il gruppo delle “under” è capitanato da Giulia Finessi (classe 2006 ) ed Elena Di Domenico (2005), giocatrici già con molta esperienza con il gruppo delle “grandi” tanto che per entrambe c’è già stato modo di calcare il parquet con la prima squadra, un’esperienza resa ancora più importante dalle presenze in massima serie ottenute nella scorsa stagione.

A queste si aggiungono Laura Serralunga (2007) – che nelle scorsa stagione ha collezionato diverse convocazioni in A1 senza però scendere in campo – Benedetta Sordi (2007), Sveva Cannolicchio (2007), Beatrice Pesenti (2005) e Beatrice Colombo (2006)

“Le ragazze del settore giovanile che vengono in pianta stabile con la prima squadra sono una risorsa fondamentale, non solo per una semplice questione numerica, ma anche e soprattutto perchè ci permettono di mantenere con il loro gioco frizzante un ritmo di allenamento sempre alto” spiega il capitano del Sanga Susanna Toffali. “Una caratteristica che mi piace sempre sottolineare – prosegue la numero 0 Orange – è la loro costante voglia di migliorarsi e di tornare a casa con qualcosa in più nel loro bagaglio, che sia un suggerimento tecnico-tattico o un qualcosa dal punto di vista comportamentale”

“Quando ho iniziato ad allenarmi con le grandi ero intimorita e mi vergognavo un pochino, loro mi hanno accolto e accompagnata a crescere dandomi ottimi consigli e supportandomi sempre fino ad arrivare a novembre 2023 al mio esordio anche in A1. Loro sono diventate la mia seconda famiglia tanto è che sono sempre stata la loro “bimba”, racconta Giulia Finessi. “Nella prossima stagione con l’arrivo delle mie nuove compagne – prosegue la giovane Orange – potremo confrontarci con giocatrici ancor più esperte e “rubare” il mestiere per migliorare, lavorando duro per guadagnare sempre più minuti in campo”.

“Il consiglio che mi sento di dare – conclude capitan Toffali – è quello di non smettere mai di guardare la pallacanestro con questi occhi pieni di curiosità e di affrontare l’occasione di allenarsi con le più grandi non con paura, ma con la sfrontatezza tipica della loro età”.

UFF.STAMPA SANGA MILANO