A2 – Sanga Milano saluta il gruppo storico e si prepara a un nuovo ciclo

Dopo aver raggiunto e giocato la prima stagione in serie A1 della propria storia, il Sanga Milano vede chiudersi un ciclo importante. Momento dei saluti e ringraziamenti per il club Orange che nella prossima stagione rinnoverà il proprio roster con l’obiettivo di riconquistare la massima serie in tempi brevi.

Dopo quasi dieci anni la prossima stagione del Sanga sarà infatti, la prima senza Stefania Guarneri; l’ormai storico capitano del Sanga, arrivata sotto la Madonnina appena 20enne lascia il mondo Orange. Stefania è stata infatti protagonista di 9 stagioni con la maglia del Sanga con cui la giocatrice ha collezionato 235 presenze conquistando, con il consueto animo da Guerriera, la storica promozione in A1, giocando una finale di Coppa Italia di A2 e una prima finale promozione poi vinta da Moncalieri.

Anche l’altra senatrice, Arianna Beretta, lascerà il club Orange dopo ben 5 anni. Assoluta protagonista della stagione 2020/21, in cui la sua pericolosità dall’arco è stato uno dei segreti di un Sanga che da sfavorito (7° posto) si è giocato una fantastica corsa playoff culminata nella finale con Moncalieri. Beretta è stata un perno importante anche nelle stagioni successive mostrando grandi capacità di adattamento e grande spirito di gruppo.

Tre anni in maglia Orange sono quelli vissuti da Elisabetta Penz. Arrivata a Milano proprio dopo la finale con Moncalieri (giocata con la maglia delle piemontesi), “Betta” saluta il pubblico Orange conquistato in pochissimo tempo con grinta e agonismo.

Tifosi del Sanga che salutano anche Tay Madonna, playmaker Italo-Brasiliana capace di portare grande esperienza ad un gruppo che già aveva dimostrato di avere un bel potenziale in A2 e che grazie alle giocate tutto carattere della 77 ha saputo centrare la promozione in A1 e giocare una finale di Coppa Italia di A2.

Benedetta Bonomi, che pure è stata parte del gruppo di italiane protagoniste della promozione in massima serie – i tifosi Orange non potranno certo dimenticare la sua super prestazione nella Gara 2 di finale contro Costa Masnaga – saluta il Gruppo di coach Pinotti. Ai saluti anche le straniere Dornstauder, Tulonen, Turmel e Vintsilaiou che hanno dato il proprio contributo nel corso della storica stagione di esordio in massima serie.

“Per anni ho decantato alle mie “bimbe” del settore giovanile, le lodi di un Dream Team con il quale ho giocato la prima delle tre finali promozione in A1: Stabile, Gottardi, Frantini, Zanon e Calastri. Ora si aggiungono altre “Eroine” in questa Saga del Sanga. Dovrò raccontare di Guarneri, Toffali, Madonna, Penz, Bonomi e Beretta, come modelli di etica, oltre che di tecnica, per diventare ottime giocatrici” – dichiara Coach Pinotti, che poi aggiunge – “Non è mai una scelta facile chiudere un ciclo per riaprirne un altro. Ringrazio questo meraviglioso gruppo di ottime atlete dalla grande umanità, e dal grande attaccamento alla maglia. Ma la Storia del Sanga ce lo impone. Veniamo da lontano, una piccola società della periferia milanese, nata in un oratorio, con poche risorse economiche, ma vogliamo andare lontano, soprattutto dopo questa prima esperienza di A1, che tutti noi consideriamo la prima pietra sulla quale costruire ciò che saremo nel nostro prossimo futuro. Grazie Ragazze.”

