A2 – Sanga Milano sbanca il parquet di Pallacanestro Bolzano

Un Ponte Casa D’Aste maturo ed estremamente pragmatico per 35′ minuti vince a Bolzano al termine di una partita mai realmente in discussione nonostante la grinta delle padroni di casa in particolare di una Pia Jurhar da 21 punti. Per il Sanga grande prestazione dell’asse Play-Pivot con Madonna e Van Der Keijl che insieme combinano per 31 punti a cui si aggiungono i 15 garantiti dalla solida prestazione di Toffali.

Inizio di partita dai ritmi molto bassi con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Ci voglio 180 secondi per assistere al primo tentativo realizzato e a firmarlo è Van Der Keijl. Il Ponte Casa D’Aste fa quindi subito corsa di testa con la tripla di Madonna che vale il 3-8 mentre per le Bolzanine l’intero peso dell’attacco passa dalle mani di Jurhar. Dopo i primi cambi le milanesi riesco ad alzare l’intensità e grazie ai canestri di Penz, Van Der Keijl e di una ispiratissima Madonna va a chiudere il primo parziale sul 9-17.

Le padroni di casa cercano e trovano i primi punti di Nasraoui mentre il Sanga in attacco cerca di accelerare i tempi trovando punti in contropiede al costo però di qualche palla persa. A metà quarto il punteggio sul 15-22 con Bolzano che curiosamente ha trovato punti esclusivamente dalla linea della carità . Grazie ai tiri liberi Bolzano si riporta sul -5 ma arriva immediatamente la reazione Orange che grazie ai canestri di Van Der Keijl scappa nuovamente sul +11 (17-28). Il canovaccio tattico sembra a questo punto chiaro con Bolzano che cerca con insistenza le proprie lunghe e le milanesi in grado di variare i propri ritmi. Si arriva così alla sirena di metà gara sul 23-31.

Bolzano prova a ricucire all’inizio del secondo tempo ma il Sanga non ne vuole sapere: Toffali risponde immediatamente alla tripla di De Marchi e dopo poche azioni arriva la tripla di Madonna che vale il +12. I canestri di Madonna e Beretta proiettano le milanesi anche sul +15. Una tripla di Nasraoui porta le due squadre all’ultimo riposo sul 36-48.

Nel quarto periodo si alza ulteriormente il livello dell’esecuzione del team Orange che trova bei canestri con Toffali e Guarneri; Sanga che stringe le viti in difesa e chiude di fatto il match quando mancano ancora 5 minuti sul cronometro. Sul finire della partita il Sanga toglie le mani dal manubrio forse troppo presto ma nonostante l’orgoglio delle bolzanine il risultato non è mai a rischio con le milanesi che vincono per 51-62.

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Bolzano si è presentata al match molto in palla e vogliosa di riscatto. Per noi è stata una partita interlocutoria dove forse siamo stati sorpresi dalla grande voglia mostrata dalle padroni di casa. Potevamo forse fare qualcosa di più, ma l’importante era vincere e basta. Il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo dosare le energie in vista del finale di stagione e della Coppa Italia. Il principale avversario rimane Castelnuovo Scrivia oltre ad un Costa Masnaga che sta mostrando ottime cose; ci sono diverse squadre in poche punti, quindi è necessario rimanere sempre sul pezzo.”–

Matteo Liberti