A2 – Sanga Milano spazza via Trieste

Vince con autorevolezza Il Ponte Casa D’Aste nella lunga trasferta di Trieste chiudendo il match nella prima frazione di gioco.

Inizio sprint del Sanga che con i canestri di Penz,Toffali e Van der Keijl trova il primo vantaggio del match (0-6). Il canestro di Bosnjac sblocca le padrone di casa dopo 4 minuti di gioco ma la tripla di Madonna costringe Trieste al primo timeout del match sul 2-10. Al rientro in campo le Orange ripartono da dove avevano iniziato con le triple di Penz e Novati che portano il Sanga al massimo vantaggio (2-16) che viene ritoccato ulteriormente dal canestro di Guarneri e la tripla di Madonna. Il quarto si chiude quindi sul 2-21 orange.

La zona delle padrone di casa di inizio secondo quarto non mette in crisi l’attacco milanese che trova ripetutamente il canestro con tutte le sue tiratrici (Bonomi segna 2 triple, a cui si aggiungono quelle di Penz e Madonna). Il canestro di Sammartini prova a dare un senso alla partita ma Bonomi, con la terza tripla del match, costringe coach Scala a fermare di nuovo la gara (8-40). La coppia Sammartini-Miccoli con tre canestri consecutivi da nuova linfa alle padrone di casa che chiudono la seconda frazione sul 17-42.

Terzo periodo che si apre con la tripla di Madonna che risponde al canestro di Miccoli. Nonostante una maggiore aggressività delle padrone di casa rispetto alla prima frazione, il Sanga continua a trovare il canestro con Guarneri, Novati e Madonna (24-52). Si iscrive al match anche Thiam che trova un buon canestro a cui risponde Cumbat in chiusura di quarto (26-58). Ultimo quarto che serve solo a definire il risultato con il Sanga che ruota tutti i suoi effettivi fino al 36-72 finale.

Coach Pinotti a fine partita dichiara:” Avevo chiesto alle ragazze una partita di grande attenzione e concentrazione nel ricercare di fare bene le piccole cose. Siamo arrivati fino a 8-40 senza mail alzare il piede dall’acceleratore. Era il frutto di una grande difesa e di un attacco ordinato che puniva ogni loro minimo errore. Negli ultimi minuti del secondo quarto ci siamo disunite subendo un 9-2 che ci ha fatto riprendere la seconda parte della partita (17-42) riacquisendo lucidità. Il lato positivo è non aver mai mollato la presa, come è giusto per ogni gruppo squadra che vuole essere leader della classifica. Cinque atlete in doppia cifra, tra le quali 10 punti di Thiam che ha permesso a Van Der Keijl di riposare. Ottime percentuali al tiro e difesa attenta, sono gli ingredienti sui quali continuare a lavorare. Ora testa e cuore alla Coppa Italia. Un’altra avventura da vivere intensamente ci aspetta.”

Futurosa #Forna Basket Trieste – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 36 – 72 (2-21, 17-42, 26-58, 36-72)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 6 (1/7, 0/7), Zanne, Cumbat 5 (1/4, 1/1), Castelletto 1 (0/2 da 2), Bosnjak* 3 (1/4, 0/6), Miccoli* 7 (3/13 da 2), Grassi, Sammartini* 9 (3/8, 1/2), Camporeale* 5 (1/5, 1/3), Carini*

Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 10/47 – Tiri da 3: 3/21 – Tiri Liberi: 7/14 – Rimbalzi: 43 17+26 (Miccoli 8) – Assist: 5 (Streri 1) – Palle Recuperate: 11 (Camporeale 3) – Palle Perse: 12 (Cumbat 2)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 6 (2/5, 0/2), Di Domenico, Novati* 11 (4/6, 1/6), Guarneri 7 (3/5 da 2), Beretta, Penz* 11 (2/4, 2/3), Thiam 10 (5/8 da 2), Van Der Keijl* 2 (1/3 da 2), Bonomi 11 (1/1, 3/8), Madonna* 14 (1/1, 4/7)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 19/34 – Tiri da 3: 10/28 – Tiri Liberi: 4/9 – Rimbalzi: 48 9+39 (Guarneri 7) – Assist: 6 (Toffali 3) – Palle Recuperate: 9 (Novati 2) – Palle Perse: 15 (Van Der Keijl 5)

UFF.STAMPA SANGA MILANO