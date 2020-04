A2 – Sanga, parla coach Pinotti: “Riduciamo tasse gare e costi d’iscrizione”

Dopo un lungo silenzio, non lo ascoltiamo

dall’ultima partita giocata e vinta dal suo Sanga a Mantova il 15

febbraio u.s., parla Coach Pinotti, il Fondatore del Sanga, il “Patròn”

come lo chiamano molti ma impropriamente. Lui dice che l’unico Patròn è

il Padreterno e che il Suo operare va sotto il nome di “Provvidenza”.

Che poi se gli fai una domanda diretta al Pinotti, ti snocciola nomi e

cognomi di persone in carne e ossa che sono la reale Provvidenza, coloro

che sostengono il tutto anche ma non solo economicamente. Sono i reali

sottoscrittori del “Progetto Sanga” un progetto fatto da tantissime

persone, tutte indispensabili tanto quanto un unico Patròn che non

esiste. Al Sanga non c’è ne “Dio” ne “Padrone”, ma una Comunità molto

attiva fatta da chi opera quotidianamente sul territorio e nelle

palestre.

Franz, come trascorri questo tuo Tempo di forzata permanenza in casa?

Innanzitutto con responsabilità. So che stando a casa faccio il mio

dovere. E’ quello che posso fare per aiutare la Comunità. Naturalmente

rimango molto attivo, grazie alla moderna tecnologia che ci permette di

arrivare ovunque stando in una stanza, e cerco di aiutare e sostenere,

come posso, chi ha bisogno. Oltre a pensare da casa, attraverso riunioni

online, il mondo che verrà.

Parliamo di pallacanestro. Dividiamo un prima da un dopo questa

terribile pandemia…

Il prima era un tempo di gioia e rapida ascesa di tutto il nostro

movimento. Ricevuto l’Ambrogino d’oro dalle mani del nostro Sindaco

Beppe Sala, lo abbiamo considerato l’ennesimo punto di partenza.

Agonisticamente stavamo preparandoci a un finale di stagione

scoppiettante con ben più di un gruppo. Per quanto riguarda la serie A,

eravamo in “stato di flow”, giocando con la mente libera da

condizionamenti, e credo che nessun risultato ci fosse precluso. Mi

sarebbe piaciuto molto vedere come sarebbe potuta finire questa

stagione. Sentivo nell’aria lo stesso profumo dell’AS 2012/2013,

potevamo essere la vera sorpresa della stagione. Ma si sa che senza

prove, non c’è molto da dire, se non la voglia di ricominciare da dove

avevamo terminato.

…e adesso?

Adesso ci ritroviamo alle porte della più grande crisi economica dal

dopo guerra a oggi. E come tutte le crisi, bisognerà trovare il modo di

risorgere tirandosi su le maniche e fondando le proprie forze sulla

creatività di una nuova visione sul mondo. Il Covid 19 ha portato

malattia e morte, ma con esse una grande occasione per ripensare il

nostro modo di vivere.

Avrai letto cosa ha deciso la Fip per sostenere le società sportive?

Si. Quattromilioni di euro, risparmiati dal fermo agonistico estivo

delle nazionali, impiegati tagliando importanti costi, ma non

sufficienti. Soprattutto pensando alle società che svolgono campionati

nazionali. Qui serve più coraggio per fare scelte che vadano nel segno

di un vero rinnovamento di tutto il nostro movimento. Ripeto, questa

terribile situazione deve diventare una grande occasione per riflettere

e ripensare tutto ciò che viviamo, vita, lavoro, società, anche affetti

e dunque pallacanestro compresa. Ma ci vuole una visione precisa e il

coraggio di renderla possibile.

Proposte concrete?

Per quanto riguarda la pallacanestro femminile abbiamo bisogno di un

segnale forte e dedicato allo sport di genere, per il quale mi aspetto

una maggior attenzione. Per quanto riguarda lo Sport più in generale, si

dovrebbe scrivere una legge ad hoc che permetta la defiscalizzazione di

ogni tipo di sostegno, sia privato che aziendale, sia come

sponsorizzazioni che come erogazioni liberali, a chi sostiene il mondo

dello sport. Ma non briciole. Servono incentivi forti che permettano di

recuperare soldi, ripeto, dalle aziende ma anche dai privati.

C’è qualcosa che potrebbero fare la Federazione e la Lega?

Certo che si, e me lo aspetto nelle prossime settimane. Oltre alla

totale revisione di molti balzelli inutili, tipo multe esagerate per

situazioni come ritardi di ambulanza e dottori che arrivano sempre prima

dell’inizio della gara, ma non di quel tempo fatidico richiesto dal

regolamento e per cui vieni punito con multe salatissime, manco avessi

causato “danni perpetui”; si devono tagliare le tasse gara, anche solo

semplicemente utilizzando arbitri regionali invece di farli viaggiare

per l’Italia con alberghi e costi viaggio che possono essere molto più

contenuti. Ma non basta. I costi di iscrizione alle leghe devono essere

ridotti di almeno il 50%. Si tratta di stringere la cinghia tutti quanti

per almeno un paio d’anni, per permettere alle società di sopravvivere

mantenendo alta la qualità agonistica. Se anche tu oggi mi dessi in

cambio il miglior servizio del mondo, ma io non avessi con che

pagartelo, a cosa servirebbe? Il rovescio della medaglia sarà vedere

giocare in serie A tanti gruppi giovanili che pagheranno il doppio onere

della non crescita individuale e dell’allontanamento definitivo degli

sponsor per il basso livello qualitativo del prodotto.

E purtroppo andranno ritoccati anche i NAS. I famosi premi di

incentivazione che come sono organizzati sono un boomerang negativo.

Infatti, premesso che tutti ne riceviamo chi più chi meno un

“beneficio”, per avere ragazze cresciute nel nostro vivaio che giocano

altrove, questo beneficio non riuscirà mai a pareggiare i conti. Da un

lato spendiamo molto di più di quel che riceviamo e dall’altro non

lasciamo il giusto tempo di formazione giovanile alle nostre giovani.

Prova a farci un esempio concreto, in modo che possiamo capire meglio…

Pensa alla differenza che esiste tra un parametro di serie A2, in cui

paghi 2.500 euro per tesserare una giocatrice, e un parametro di serie B

in cui paghi 250 euro. In pratica con quello che paghi per una

giocatrice in serie A2, prendi 10 giocatrici in serie B. Una doppia

beffa, se pensi che forse la serie B servirebbe meglio a un gruppo

giovanile che a schierare ex campionesse, e se pensi che una tua società

concorrente che milita in B, può offrire proporzionalmente a una tua

stessa giocatrice un compenso più alto di te che militi in A2. Il

risultato? Che la maggior parte delle società scelgono 5 ottime

giocatrici per le quali pagano il parametro, e poi già la sesta/settima

giocatrice vengono scelte tra giovani cosiddette “di valore”, per

completare fino alla dodicesima con ragazzine del tuo vivaio, alle quali

togli ore importanti di formazione giovanile per farle allenare in un

gruppo senior dove non vedranno mai il campo. Appunto un boomerang

negativo.

Quindi facendo due conti ?

Davanti a un parametro dimezzato è molto probabile che molte più tue

giocatrici possano essere scelte per la serie A2. Infatti i tuoi 4

“fenomeni” che prima ti “fruttavano” 10mila euro, ora ti “frutterebbero

solo” 5mila euro, ma sommati ad altri 12.500 euro per tue altre 10

giocatrici scelte per completare i roster di A2 anziché svernare in B,

tu società incasseresti ben 17mila euro contro i 12.500 che incassavi

prima. In pratica, abbassando i parametri tutti ci guadagneremmo, sia in

entrata (aumentano) che in uscita (si riducono i costi) e semplicemente

perché verrebbe ampliato il tuo “parco giocatrici” di buon livello.

Senza contare la possibilità di crescita che dai a tutte queste ragazze,

quando viceversa, togliendo loro la possibilità di giocare come

sesta/settima/ottava giocatrice, le stai di fatto relegando per sempre a

essere comprimarie inespresse.

E per i settori giovanili?

Da sempre sono convinto che non è il titolo vinto la cosa più importante

in assoluto, ma l’esperienza e l’emozione che il percorso per arrivarci

lascia in ogni protagonista dell’intera competizione. Da qualche anno a

Milano, in Piazza della Regione, si giocano le Finali regionali di tutte

le categorie femminili e maschili, con l’organizzazione di eventi anche

formativi per Allenatori e Istruttori. Ecco, questo tipo di “Visione

Promozionale”, addirittura un campo professionale in Piazza, è davvero

non solo geniale ma propedeutica al far crescere il movimento. Dunque

ogni volta che mi siedo a pensare che cosa è meglio fare per il settore

giovanile, oltre al puro agonismo, mi devo chiedere… Come posso rendere

questa competizione un momento di promozione del nostro sport? Come

posso arrivare alla gente che normalmente non sa neppure cosa facciamo?

Come posso gratificare i miei stessi tesserati nel modo più ampio

possibile, perché siano felici di praticare questo sport e, soprattutto,

emozionarsi? Perché vedi, non ci si emoziona nel vincere o nel perdere

anche di tanti a pochi (ma chissene…), ci si emoziona nel Partecipare.

E questo ce lo siamo tutti purtroppo dimenticato. Negli ultimi anni

organizziamo solo competizioni di fenomeni per fenomeni. In pratica per

quegli addetti ai lavori che non ci portano nulla di nuovo. E siamo come

il gatto che si morde la coda. Il movimento, salvo casi davvero rari ma

che ci sono, si richiude su se stesso.

