A2 – Sanga vola nell’ultimo quarto, Albino chiude a -20

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Fassi Edelweiss Albino 69 – 49 (16-11, 40-23, 50-42, 69-49)

Il Sanga si regala un eccellente Natale

battendo Albino grazie ad una superlativa Elena Quaroni. Il play

milanese entra dopo un inizio sofferto delle Orange, prende per mano la

squadra e, complice una straordinaria difesa collettiva, stende la Fassi

in un crescendo rossiniano. Ottimo impatto anche per Guarneri che lotta

alla pari con la coppia De Gianni-Grudzien in area colorata, bene anche

Lussana (preziosa nel accendere l’attacco milanese) e Beretta (letale

nell’allungo definitivo).

LA GARA

Primi 5 minuti offensivi da incubo per Il Ponte Casa d’Aste, Albino non

capitalizza però gli errori delle padrone di casa ed è solo 2-5 al 6′.

Finalmente si sblocca Milano con Lussana che mette dieci punti che

donano il mini break, 16-11 alla prima sirena. Si accende Mandelli tra

le bergamasche mentre De Gianni e Grudzien creano più di un problema a

Carrara e compagne in vernice. Ritorna Guarneri (fermata da una botta al

mento nei primi minuti) ma è soprattutto l’ingresso di una adrenalinica

Quaroni a cambiare totalmente l’inerzia della sfida. Accelera Toffali

mentre si sblocca anche Beretta, tripla del primo vantaggio in doppia

cifra, 33-21. E’ ancora Quaroni a dare la scossa che incendia il

PalaGiordani, il play milanese sigilla il 40-23 di metà gara. Dopo la

pausa lunga Albino ci prova con coraggio, le spallate di Grudzien

riportano le ospiti a meno 8, 50-42. E’ battaglia vera con Guarneri che

regge contro la front line della Fassi, Beretta trova due zampate

decisive, Trianti è eroica in difesa, Quaroni manda i titoli di coda,

63-45.

DICHIARAZIONI POST GARA COACH PINOTTI: “Avevamo problemi di formazione

con Cicic fuori per un problema muscolare e Quaroni non al meglio.

Ovviamente poi la sua gara da MVP ci ha dato una spinta decisiva, ma

altrettanto splendida è stata la nostra difesa collettiva dove anche

Trianti ci ha dato una grossa mano. Importante anche Lussana che ci ha

sbloccato in attacco nei momenti più difficili all’inizio, in ogni caso

prova collettiva di grande livello”.

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 9 (3/7, 0/3), Cicic NE, Guarneri* 8 (4/8 da 2), Beretta* 13 (5/11, 1/9), Dell’Orto NE, Visigalli, Pagani NE, Lussana* 13 (2/6, 3/5), Quaroni 21 (8/9, 0/2), Trianti 2 (1/1 da 2), Carrara* 3 (1/7, 0/4), Stilo

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 24/50 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 54 12+42 (Guarneri 15) – Assist: 16 (Toffali 7) – Palle Recuperate: 5 (Beretta 2) – Palle Perse: 6 (Carrara 3)

FASSI EDELWEISS ALBINO: Rizzo, Birolini NE, Mandelli* 16 (5/9, 2/8), Laube* 2 (1/6 da 2), Agazzi, Mbengue, Baiardo* 2 (1/7, 0/3), De Gianni* 9 (3/10, 0/2), Torri NE, Grudzien* 20 (4/10, 2/7), Gionchilie, Locatelli

Allenatore: Fassina S.

Tiri da 2: 14/47 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 42 9+33 (Grudzien 12) – Assist: 9 (De Gianni 4) – Palle Recuperate: 3 (Mandelli 3) – Palle Perse: 8 (Grudzien 3)

Arbitri: Parisi A., Giunta A.

Ufficio Stampa Sanga Basket 1999-2019