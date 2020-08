A2 – Sarcedo pronta al raduno. Anna Colombo lascia il basket

Sono 13 le convocate di questa sera, alle 20 ala Palaromere di Schio, per il primo giorno di lavoro del Sarcedo agli ordini di Anna Zimerle. Sarà però un raduno a ranghi ridotti: mancheranno la nuova straniera la croata Jovana Mandic che arriverà sabato 29 (ha svolto la quarantena, per le normative anticovid, nel suo Paese, che terminerà appunto sabato 29) e le giovani under, molte delle quali ancora in ferie. Ma mancherà soprattutto Anna Colombo che, sorprendendo un po’ tutti, ha deciso di lasciare il basket: “Si – è il suo commento – ho deciso di lasciare, poi non so se magari mi mancherà e tornerò a giocare. Ma ora quello che so è che vorrei dedicarmi di più al mio lavoro che, pur essendo un lavoro, adoro; vorrei dargli più importanza, visto che sarà quello che farò da “grande”; vorrei crescere anche come tatuatrice (lavoro che svolge in uno studio tattoo di Torre) quindi non ho più tempo per giocare. E’ stata una decisione molto sofferta , anche perché oltre che da Sarcedo ho ricevuto richieste anche dalla Velco Vicenza, e per me sarebbe stato più comodo giocare con la squadra di Rebellato visto che abito a Vicenza, ma ho deciso di dire no anche a loro. Per il momento mi sento di fare questo, poi si vedrà. Se il basket dovesse mancarmi troppo posso sempre tornare, il presidente del Sarcedo mi ha detto che per me le porte sono sempre aperte, posso tornare anche a stagione in corso…”

Molto dispiaciuta anche la nuova coach del Sarcedo Anna Zimerle: “Non mi sento di fare nessun commento perché è una sua scelta personale, ci mancherà molto, sia umanamente che nelle rotazione. Attualmente siamo un po’ scoperti nel suo ruolo (guardia), ci stiamo anche guardando un po’ intorno, ma non prenderemo tanto per prendere, vediamo intanto come va, arrangiandoci con quello che abbiamo. Già la società ha fatto un grande sforzo economico per confermare l’A2, e prenderemo qualcuna solo se capiterà l’occasione giusta, ma sappiamo già che sarà difficile trovare una come Anna”.

Colombo ha vestito per cinque stagioni la maglia del Vicenza, poi un anno a Quinto in serie B, uno a Sarcedo sempre in B, il ritorno a Vicenza in A2 nella stagione 2018-19, ed infine la scorsa stagione ancora a Sarcedo in A2.

Ma ecco intanto il roster completo per la stagione 2020/21:

Irene Pieropan 1991 (G/A) 178cm;

Francesca Santarelli 1994 (P) 176cm;

Marina Fumagalli 1993 (A) 175cm;

Jovana Mandic 1992 (C) 193cm;

Michela Battilotti 2000 (A) 172cm;

Silvia Viviani 2001 (P) 165cm;

Valentina Meggiolaro 2002 (A) 175cm;

Anna Merlini 2002 (A) 175 cm;

Anna Garzotto 2002 (A) 175cm;

Camilla Belardinelli 2003 (A) 170cm;

Greta Carollo 2003 (P) 160cm;

Silvia Batocchio 2003 (G) 168cm;

Ana Miltenovic 2004 (G) 185cm.

Allenatore: Anna Zimerle;

Vice allenatore: Chiara Tessaro;

Preparatore atletico: Matteo Contalbrigo.

Uff.Stampa Sarcedo Basket