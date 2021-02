A2 – Sarcedo, si teme lungo stop per Irene Pieropan

Pesa come un macigno la tegola che ha investito Sarcedo. La squadra di Anna Zimerle dovrà infatti fare a meno, si teme per un lungo periodo, di una delle sue giocatrici più determinanti: Irene Pieropan. La forte guardia vicentina, uscita zoppicante già nella gara contro Moncalieri, non si è allenata per tutta la settimana e la prima diagnosi parla di un infortunio muscolare piuttosto grave. Sono in queste ore in corso accertamenti più approfonditi per stabilire l’esatta gravità dell’infortunio. Assente per il riacutizzarsi di un infortunio muscolare, oltre a lei, anche Valentina Meggiolaro.

Saranno quindi solo 8 le atlete arruolabili per la difficile gara di questa sera contro Mantova. ”Dovrò convocare- il commento di coach Anna Zimerle- due giovani della primavera da portare in panchina. E’ un periodo così, resilienza è ora la nostra parola d’ordine, dobbiamo stringere i denti e cercare tutti di dare qualcosa in più. Sono comunque come sempre fiduciosa”. Inizio della gara alle 19.30 al Palazzetto dello sport di Sarcedo. Per Mantova che occupa attualmente il sesto posto in classifica e precede Sarcedo di quattro punti, in dubbio Antonelli.

–

Ufficio Stampa Basket Sarcedo