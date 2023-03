A2 – Savona sbanca Vigarano

PALLACANESTRO VIGARANO 53 – AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI SAVONA 61

12-19 (12-19), 27-36 (15-17), 34-43 (7-7), 53-61 (19-18)

Secondo successo consecutivo in trasferta per l’Amatori Savona che espugna il PalaVigarano nella ventunesima giornata di campionato. Le ragazze di coach Dagliano si portano così al settimo posto a quota 22 punti in classifica, a parimerito con Umbertide, Matelica e Selargius. Altri due punti importanti per le savonesi che stanno così puntellando la propria posizione al di sopra della “zona calda” della classifica.

LA PARTITA

Il primo squillo è di Vigarano, che manda a segno due liberi con Bocola; a risponderle è Beatrice Paleari con la specialità della casa: il tiro da tre punti. A 3 minuti dall’inizio della gara arriva il primo centro della straordinaria serata di Lucrezia Zanetti (autrice di 25 punti, 17 nel primo tempo) e da qui Savona si ritrova sul +6 grazie alle azioni in transizione. Vigarano non si scompone e si riporta sul pari con due triple di Piedel, ma ancora due palle perse dalle Emiliane spalancano il campo ai contropiedi savonesi, l’ultimo chiuso con successo da Salvestrini. Il primo quarto finisce 11-19.

Seconda frazione di gioco molto equilibrata: ad inaugurarla è canestro di Vivalda mentre Vigarano trova energie e punti da Olajide e Sammartino che riportano a contatto le padrone di casa. Savona cala leggermente di ritmo in difesa e così subisce alcuni canestri che permettono alle padrone di casa di riavvicinarsi fino al -3, prima che Zanetti, Salvestrini e Paleari confezionino il nuovo +9 ligure. Con questo distacco si va all’intervallo sul 27-36.

Il secondo tempo della partita si apre con una lunga fase di “stallo”, testimoniata dai soli 14 punti segnati in totale dalle due squadre nel terzo periodo. Questa è una situazione che premia Savona, che si muove bene in difesa e sfrutta le basse percentuali al tiro di Vigarano per raggiungere il massimo vantaggio (+14) a metà parziale, che si chiude poi con fasi non pulite di gioco caratterizzate da molti errori da entrambe le parti. Si va agli ultimi 10 minuti sul 34-43.

Quarto periodo che prosegue sulla falsa linea del precedente, con Savona ad amministrare il vantaggio (protagoniste Pobozy e Salvestrini in questa fase) e Vigarano ad inseguire con buone iniziative ma senza troppa lucidità al momento di concludere.

A tre minuti dalla fine della partita le padrone di casa producono il massimo sforzo per tornare in gioco e mandano a bersaglio ripetutamente Piedel, Sammartino ed Odokpaigbe, ma a mettere in ghiaccio la partita è l’MVP della serata Lucrezia Zanetti, che con gli ultimi due canestri chiude definitivamente i giochi.

Risultato: Vigarano 53 – Savona 61.

Tabellini:

Vigarano: Sammartino 8, Edokpaigbe 8, Piedel 9, Conte ne, De Rosa 2, Perini 14, Bocola 4, Olajide 6, Cecili 2, Armillotta ne, Pepe ne. All Pagnoli.

Savona: Ceccardi 2, Vivalda 4, Salvestrini 9, Poletti, Sansalone 2, Picasso 2, Paleari 7, Leonardini, Pobozy 10, Zanetti 25. All Dagliano. Ass Cacace, Dagliano A.

UFF.STAMPA PALLACANESTRO VADO SAVONA