A2 – Savona supera Matelica e vola ai playoff

Azimut Wealth Management Savona – Halley Thunder Matelica 68 – 55 (16-7, 34-28, 42-42, 68-55)

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 6 (2/7 da 2), Vivalda 4 (2/6, 0/1), Ghigliotto NE, Salvestrini, Poletti 3 (0/1, 1/1), Lo Re NE, Sansalone 9 (3/5 da 3), Picasso 4 (1/2 da 3), Paleari* 6 (0/5, 2/6), Leonardini 2 (1/4 da 2), Pobozy* 18 (8/13 da 2), Zanetti* 16 (6/16 da 2)

Allenatore: Dagliano R.

Tiri da 2: 19/54 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 48 11+37 (Ceccardi 10) – Assist: 20 (Pobozy 4) – Palle Recuperate: 11 (Zanetti 4) – Palle Perse: 18 (Ceccardi 4) – Cinque Falli: Pobozy

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini* 11 (2/5, 1/5), Stronati, Celani* 2 (0/1 da 3), Grassia M.* 4 (1/4, 0/2), Steggink* 5 (1/3, 1/3), Gramaccioni, Gonzalez* 9 (1/8, 0/5), Zamparini 4 (0/4, 1/3), Iob 3 (1/5 da 2), Michelini 11 (1/1, 1/2), Franciolini 6 (3/3, 0/2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 10/33 – Tiri da 3: 4/24 – Tiri Liberi: 23/35 – Rimbalzi: 48 12+36 (Gonzalez 10) – Assist: 9 (Gonzalez 4) – Palle Recuperate: 9 (Grassia 2) – Palle Perse: 19 (Michelini 4) – Cinque Falli: Iob

Arbitri: Barra F., Caneva S.

La Halley Thunder Matelica ha concluso la “regular season” del campionato di serie A2 femminile di basket con una sconfitta per 68-55 a Vado Ligure per mano della Azimut Wealth Management Savona. Un ko indolore, poiché Matelica già prima della palla a due era certa del 6° posto in classifica e della partecipazione ai playoff grazie ai 28 punti conquistati.

Playoff a cui la Halley Thunder parteciperà per la prima volta nella sua storia e che ai “quarti di finale”, che inizieranno nel prossimo weekend, la vedranno affrontare la terza classificata, ovvero Battipaglia, in una serie al meglio delle tre partite con eventuale “bella” in Campania.

Matelica, presentatasi in Liguria senza Offor e con Gramaccioni non utilizzabile per i postumi di un infortunio, ha onorato l’impegno tenendo testa alla motivata formazione locale, la quale – a caccia dell’ultimo treno per i playoff – nel finale ha trovato lo sprint giusto per l’allungo decisivo.

La partita, in verità, è iniziata subito in salita per Matelica, sotto 6-0 in un batter d’occhi, per concludere il primo quarto 16-7. Nella seconda frazione le ragazze di coach Cutugno hanno iniziato a ricucire lo strappo (34-28 al 20’) e hanno continuato a crescere anche dopo l’intervallo lungo, impattando per la prima volta al 28’ con Zamparini sul 41-41. Al 30’ il tabellone dice ancora parità, 42-42, ma è l’ultimo contatto: la squadra di casa piazza l’allungo vincente e si impone 68-55 raggiungendo l’ottavo posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff, a quota 26.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica