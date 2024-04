A2 – Sconfitta indolore per Giussano, Selargius blinda il sesto posto

Seconda vittoria consecutiva e sesto posto in cassaforte. Si conclude nel miglior modo possibile il cammino della Techfind San Salvatore nella regular season della Serie A2 Femminile: le giallonere sbancano il parquet di Cermenate, casa provvisoria delle Foxes Giussano (57-48), e danno continuità all’affermazione interna della scorsa settimana contro la Stella Azzurra Roma.

Pareggiando il miglior piazzamento di sempre nella storia del club, le ragazze di coach Amadasi si guadagnano la sfida playoff contro le Panthers Roseto, terze nel Girone B. Le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia a un mese e mezzo di distanza dal precedente dei quarti di finale di Coppa Italia vinti dalle abruzzesi.

A trascinare la Techfind sono stati i 19 punti di Silvia Ceccarelli, fondamentale nel non permettere mai alle avversarie di prendere il largo. Ma le giallonere possono godersi anche i progressi di Berrad, tornata su alti livelli dopo il lungo infortunio (13 personali con 7 rimbalzi). Molto bene anche El Habbab (14+7).

LA GARA – Costrette a vincere per evitare i playout, le lombarde aggrediscono la gara e, dopo il punto a punto iniziale, doppiano il San Salvatore sul 16-8 nel finale di primo periodo. La Techfind non perde il focus sul match, e grazie alle iniziative di capitan Ceccarelli si tiene sempre in linea di galleggiamento, accorciando sul -2 prima della pausa lunga (29-27).

Al rientro in campo Giussano riprende due possessi pieni di vantaggio, ma non scappa. La Techfind, allora, si riavvicina un passo alla volta fino a pareggiare a quota 41 con Reani. Proprio sulla sirena del terzo periodo, Ceccarelli infila un incredibile buzzer beater che vale il sorpasso. L’inerzia, a questo punto, passa nelle mani della Techfind, che prende il sopravvento in maniera definitiva con un break di 14-7 (fondamentale l’energia di Berrad ed El Habbab) e vola via fino a conquistare il successo sul 57-48.

IL COMMENTO – Coach Francesca Amadasi: “Grande prova d’orgoglio. Le ragazze hanno tenuto botta ogni singolo contatto, dimostrando di volere la vittoria con le unghie e con i denti. Il gruppo ha dimostrato di essere pronto ad affrontare i playoff. La partita è stata una grande battaglia senza esclusione di colpi, in cui siamo riusciti a tirarci fuori dalle difficoltà anche nei momenti più complicati. Ora ci prepariamo per la post season: Roseto ci aspetta. Martedì torneremo in palestra con entusiasmo. Professor Cominu rimetterà tutte a posto fisicamente in vista di Gara 1”.

Basket Giussano-Techfind San Salvatore Selargius 48-57

Foxes Giussano: Diotti 12, Lussignoli 5, Manzotti 9, Niedzwidzka 14, Bonadeo 4, Cec. Colico, Crippa, Sorrentino, Cel. Colico ne, Pallavicini ne, Gatti 4. Allenatore Corno

Techfind Selargius: Reani 3, El Habbab 14, Berrad 13, Granzotto 4, Ceccarelli 19, Mura 2, Pandori 2, Igenito, Valenti ne, Lapa ne. Allenatore Amadasi

Parziali: 16-11; 29-27;41-43

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore