A2 – Seconda settimana di lavoro in Valchiavenna per il Sanga Milano

E’ cominciata domenica 23 agosto la seconda settimana di lavoro per Il Ponte Casa d’Aste – GBC – Sanga Milano. La prima settimana è volata lavorando individualmente per la completa ripresa fisica e motoria. Ora finalmente il lavoro con la palla, che prevede due sedute giornaliere sul campo, e aggiunta di video serale. Continua l’attenzione individualizzata giocatrice per giocatrice, sul recupero e il condizionamento fisico, con alternanza di esercizi in acqua e in palestra. Grazie al Consorzio Turismo per la Valchiavenna, il Sanga Milano ha scelto per il quarto anno consecutivo di preparare la nuova stagione nello splendido borgo alpino incastonato fra le Alpi Retiche e le Lepontine, situato in una posizione strategica a breve distanza sia dalla bella cornice del lago di Como sia da località rinomate quali Madesimo e St. Moritz. In concomitanza si svolge anche il tradizionale Shot Camp dedicato ai settori giovanili del Sanga’s Tigers mondo, spostato a fine agosto dagli annuali appuntamenti di Giugno, a causa del Covid 19 che ha cambiato completamente le abitudini quotidiane, portando però anche una nuova e più stringente cultura di rispetto e attenzione verso l’altro. Attenzioni inclusive di semplici ma fondamentali comportamenti, che ci hanno permesso di portare a termine con grande soddisfazione le sette settimane di Summer Day Camp a Milano, tra il 15 giugno e il 31 luglio, con un Format che ha visto Sport & Scuola uniti al servizio dei ragazzi e delle famiglie.

C’è curiosità intorno alla serie A2 del Sanga. Pochi innesti mirati nei giusti ruoli, consentono alle milanesi di avere tutte le carte in regola per ben figurare nel nuovo campionato che andrà a cominciare nel weekend del 3-4 ottobre p.v.

Questi i numeri di maglia delle “Orange”:

0 TOFFALI SUSANNA (1998)

3 NOVATI PAOLA (1998)

4 CICIC KARMEN (1995)

5 GUARNERI STEFANIA (1995 – Capitano)

7 BERETTA ARIANNA (1996)

8 DELL’ORTO BENEDETTA (2001)

9 MANDELLI ALICE (1993)

10 PAGANI GIULIA (2000)

21 QUARONI ELENA (1998)

23 ANGELINI CAMILLA (2001)

41 STILO LISA (2000)

Sono in definizione amichevoli nel mese di settembre con prestigiose società quali BFM Milano, Carugate, Moncalieri e la partecipazione al Torneo di Bolzano a fine settembre.

Uff.Stampa Sanga Milano