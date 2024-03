A2 – Seconda vittoria stagionale per Abano Terme, continua la crisi di Ancona

Wave Thermal Abano Terme – Basket Girls Ancona 71 – 65 (17-12, 42-29, 55-46, 71-65)

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 18 (3/9, 2/9), Hatch* 11 (0/2, 3/8), Siviero NE, Biasiolo NE, Coccato NE, Grassia M.* 3 (1/3 da 3), Dell’Olio 11 (4/5 da 2), Callegari* 3 (1/5 da 2), Biondi NE, Rossi, Destro, Bremaud* 25 (5/7, 2/7). Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 13/28 – Tiri da 3: 8/27 – Tiri Liberi: 21/26 – Rimbalzi: 35 6+29 (Callegari 9) – Assist: 12 (Degiovanni 4) – Palle Recuperate: 11 (Callegari 4) – Palle Perse: 14 (Degiovanni 4)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 4 (2/5, 0/3), Rizzo* 2 (0/2 da 2), Francia, Pelizzari, Mataloni* 17 (4/5, 2/4), Carloni NE, Manizza NE, Barbakadze 14 (5/8, 1/2), Yusuf* 3 (1/4 da 2), Dinga-Mbomi* 12 (3/7, 2/7), Malintoppi 13 (2/8, 2/3). Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 44 13+31 (Barbakadze 13) – Assist: 4 (Mataloni 2) – Palle Recuperate: 6 (Barbakadze 2) – Palle Perse: 17 (Francia 3) – Cinque Falli: Dinga-Mbomi, Malintoppi

Arriva un altro successo per Wave Thermal Abano Terme, che batte Basket Girls Ancona per 71-65. La squadra di casa parte subito bene, portandosi avanti sin dal primo periodo, grazie a un parziale di17-12. Nella seconda frazione le venete incrementano ulteriormente il loro vantaggio e grazie a un’ottima Carla Bremaud – 18 a metà partita per lei – riescono a superare la doppia cifra di vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 42-29. Ancona prova a rientrare in partita nel terzo periodo, che è propedeutico a un tentativo di rimonta che quasi si concretizza all’inizio dell’ultimo periodo. Dopo trenta minuti il punteggio è infatti di 55-46, poi la formazione marchigiana apre il quarto quarto con un parziale di 0-9 che le permette di agganciare le avversarie a quota 55. Abano Terme risponde subito con due triple di Degiovanni e Ancona non riesce mai ad andare oltre il -4. A chiudere il match sono i liberi proprio della numero 0, che fissano il risultato sul 71-65. Carla Bremaud è la top scorer del match con 25 punti, ma anche Degiovanni (18), Dell’Olio e Hatch (11) vanno in doppia cifra. Nonostante Ancona doppi le avversarie nei punti in area (32-16) Abano Terme fa meglio per percentuale da due punti (46% contro 41%). La squadra veneta sale dunque a -2 da Vigarano, mentre Ancona perde l’occasione per agganciare Rovigo a quota 14.

AREA COMUNICAZIONE LBF