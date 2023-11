A2 – Secondo tempo autoritario: Derthona sbanca Torino

Sono bastati 10′ giocati ad altissimo livello, dopo l’intervallo, alla formazione di Cutugno per piegare la strenua resistenza di un Torino Teen Basket che nella prima metà di gara aveva legittimamente cullato il sogno di poter mettere i bastoni tra le ruote alle ospiti; il 28-9 fatturato nella terza frazione, però, ha permesso ad Attura e compagne di piazzare il break vincente a di gestire poi senza problemi il vantaggio acquisito. Padrone di casa al completo mentre il Bcc recupera Cerino, che però parte dalla panchina, mentre non ha a disposizione Espedale, a referto ma tenuta precauzionalmente a riposo a causa di un problema alla caviglia; l’avvio è di marca castelnovese (10-2) ma l’Autosped non capitalizza del tutto la sterilità offensiva delle ragazze di Corrado che così, passato il momento di difficoltà, piazzano, grazie a Cristelo Alves ed alla subentrata Baima, un 10-2 che vale la parità (12-12) con la frazione iniziale che si chiude con le ospiti avanti di una sola incollatura (18-17). Secondo quarto che non vede particolari mutamenti con le padrone di casa che riescono a restare sempre a contatto grazie ad una zona che paga buoni dividendi viste le non eccelse, per usare un eufemismo, percentuali dall’arco delle giraffe che dopo aver toccato il +4 (30-26) si vedono sorpassare dalle torinesi che riescono così a sorpassare, andando al riposo sul +3 (36-33). Le parole del coach castelnovese, negli spogliatoi, toccano evidentemente le corde giuste delle proprie giocatrici che al rientro in campo mostrano fin da subito la faccia giusta, partendo ventre a terra e mettendo insieme, in poco meno di 5′, un 17-0 che rivolta come un calzino l’inerzia della partita. Il Ttb prova, con le unghie ed i denti, a riavvicinarsi, ma ogni tentativo di rimonta viene frustrato dalle ospiti, che pur senza fare sfracelli riescono a tenere sempre a distanza di sicurezza le avversarie; la tripla di Cerino (buono il rientro dell’italo canadese dopo quasi due mesi di assenza) poco prima del 30′ vale il +16 esterno (45-61) e nel quarto conclusivo l’Autosped gestisce, senza particolari patemi, il vantaggio conquistato, toccando anche il +20 (73-53) e tirando i remi in barca solo nelle ultime battute, particolare che permetteno alle padrone di casa, autrici comunque nel complesso di una buona prova, di rendere meno amaro il passivo finale. Due punti importanti, per il morale e per la classifica, quelli arrivati, con merito, questa sera, anche se dal punto di vista del gioco non tutto, specie nei primi 20′, è filato liscio; ma dal punto di vista psicologico era fondamentale tornare al successo dopo il ko di San Giovanni Valdarno mentre per quanto riguarda la graduatoria l’affermazione odierna permette all’Autosped di restare agganciata al treno delle prime della classe, oltretutto tenendo conto del fatto che le giraffe hanno ancora un match da recuperare. In chiusura è doveroso ringraziare i tifosi che anche questa sera, in trasferta, hanno sostenuto a gran voce le nostre atlete, non facendo mai mancare il loro sostegno alla squadra; la vittoria, oltre che delle ragazze e dello staff tecnico, è anche loro.



Torino Teen Basket – Autosped Bcc Derthona Basket 69-83 (17-18, 36-33, 45-61)

Ttb: Azzi 3, Delboni 5, Sabou 2, Colli 16, Giangrasso, Baima 18, Tortora 2, Isoardi, Carfora, Jankovic, Cristelo Alves 23. All. Corrado Ass. Caron e Drago

Autosped: Marangoni 10, Cerino 9, Espedale, Leonardi 7, Baldelli 2, Gianolla 12, Thiam 7, Cocuzza, Curic 4, Attura 21, Castagna 3, Melchiori 8. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET