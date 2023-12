A2 – Selargius batte con autorità Costa Masnaga

Una partita quasi perfetta: è il titolo di coda della partita che ha visto la Techind prevalere tra le mura amiche contro Limonta Costa Masnaga, terza della classe. 67-51 il punteggio finale, e un bottino personale particolarmente proficuo per Granzotto (24 pt, 5 pr) ed El Habbab (20 pt, 7 rb).

LA GARA – Selargius schiera in quintetto Mura, Granzotto, Ceccarelli, Reani e Pavrette. Costa scende in campo con Ravelli, Piatti, Allievi, Bernardi e Pappalardo. Si segna parecchio nel primo quarto, da una parte e dall’altra. Granzotti e Ravelli sono le principali bocche di fuoco dei primi 10 minuti, prettamente equilibrati. La spuntano le sarde di una lunghezza a fine frazione (22-21). Il secondo quarto, invece, è a trazione selargina, complice l’efficace intensità difensiva: 5 palle recuperate e 7 assist di squadra portano la Techfind al massimo vantaggio, con 14 personali di Granzotto. Le ospiti, tenute a 11 punti in questa tranche di gara, sono trascinate dalla sola Ravelli, anche lei in doppia cifra (14). Si va all’intervallo lungo sul 43-32.

Nel terzo quarto il parziale iniziale di 8-0 di Costa sembra rimettere in carreggiata la gara a favore delle ospiti (45-40), ma la reazione di Selargius è ancora più agguerrita e incisiva, tanto da aprire un solco importante (55-41). La chiave sta ancora nella difesa, capace di far segnare solo 9 punti a Costa Masnaga. Il quarto periodo è sempre ispirato da Granzotto ed El Habbab, con l’ottimo apporto di Francesca Mura (12 pt + 4 as) e Laura Reani (13 rb), frutto di un lavoro collettivo che si intende e fa divertire. Pappalardo e Allievi provano a reagire ma sono timidi tentativi di fronte al muro difensivo e granitico delle padrone di casa, le quali chiudono col 42,9% del campo rispetto al 29,5% di Costa. Finisce 67-51 al PalaVienna tra gli applausi, partecipati anche da nuovi tifosi, inebriati dalla verve cestistica delle giallonere.

Coach Righi: “Le ragazze hanno giocato una partita veramente ottima. Abbiamo tenuto per 40’ un alto livello offensivo, guidati da una Marta Granzotto ai livelli della perfezione. In più la difesa è cresciuta via via e aver tenuto Costa a 51 punti significa aver fatto una prova di assoluto livello. Samira Berrad è un’assenza importante per noi ma tutte hanno saputo stringersi, compattarsi e sopperire alla sua assenza aiutandosi l’una con l’altra. Vendiamo sempre cara la pelle in ogni partita, lo dimostra anche questa vittoria che ci dà ancora più morale e fiducia. Siamo sulla strada giusta”.

Techfind San Salvatore Selargius – CLV Limonta Costa Masnaga 67-51

Techfind: Reani 2, Mura 12, Granzotto 24, Pavrette 2, Ceccarelli 2, El Habbab 20, Pandori 5, Porcu ne, Corongiu ne, Lapa ne, Poddighe ne, Lai ne. All. Righi.

Costa: Ravelli 17, Piatti 3, Allievi 8, Bernardi 4, Pappalardo 10, Gorini 2, N’Guessan 3, Osazuwa 2, Tibè 2. All. Andreoli.

Parziali: 22-21, 21-11, 12-9, 12-10.