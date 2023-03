A2 – Selargius doma Umbertide trascinato da Ceccarelli

By

Brutto passo falso per la PFU. La formazione di coach Staccini esce infatti sconfitta sul difficile campo del Selargius. Dopo un ottimo primo quarto (12-17), la formazione di casa prende in mano la partita e trascinata da Ceccarelli e Pandori porta a casa la vittoria.

SELARGIUS: Granzotto, Mura, Ceccarelli, Srot, Aispurua

UMBERTIDE: Stroscio, Boric, Bartolini, Paolocci, D’Angelo

Cronaca – Parte bene Umbertide con D’Angelo, Paolocci e Bartolini a timbrare il 2-7. Aispurua e Ceccarelli riavvicinano le padrone di casa (8-9), ma Giudice e Cupellaro firmano il nuovo allungo sul 10-15. Botta e risposta tra D’Angelo e Vargiu e primo quarto in archivio sul 12-17. Nel secondo periodo cambia però il copione: Pandori firma l’immediato meno uno (19-20), ma prima Boric e poi Stroscio ridanno due possessi di margine sul 20-26. L’inerzia cambia però rapidamente: Ceccarelli e Pandori firmano il sorpasso (27-26), con la numero 17 di casa che si ripete poco dopo per il 30-26. Si sblocca anche Mura, poi colpisce Pandori e la prima metà va in archivio sul 35-28. Nella ripresa Boric prova subito a riaprire i giochi (37-32), ma Srot, Mura e Ceccarelli firmano il nuovo allungo sul 47-35 dopo venticinque minuti. Umbertide fatica sul fronte offensivo e Selargius punisce volando con Aispurua e Ceccarelli sul 53-37 che chiude il terzo periodo. Gli ultimi dieci minuti si aprono con Granzotto e compagne che toccano anche il più ventitre (62-39), mandando di fatto i titoli di coda alla gara. Al PalaVienna finisce 64-50.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo approcciato bene la partita ma poi nel secondo quarto quando Selargius ha alzato l’intensità difensiva non siamo stati in grado di rispondere. Speriamo solo di poter avere la possibilità di allenarci la settimana prossima perché a Umbertide gli impianti sportivi non sono disponibili”.

SELARGIUS – UMBERTIDE 64 50

Selargius: Aispurua 7, Mura 9, Granzotto 4, Ceccarelli 17, Srot 10, Pandori 13, Pinna, Vargiu 4, Valenti, Corongiu, Poddighe. All. Righi

Umbertide: Bartolini 3, D’Angelo 9, Boric 12, Stroscio 8, Paolocci 2. Giudice 4, Avonto, Savatteri ne, Gatti 2, Berrad ne, Cupellaro 10. All.Staccini

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE