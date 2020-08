A2 – Selargius, ecco i numeri di maglia

La Techfind San Salvatore Selargius scalda i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. In attesa di ritrovarsi al PalaVienna per l’avvio degli allenamenti, le giocatrici giallonere hanno scelto i numeri di maglia che le accompagneranno per tutto il campionato 2020/2021.

Tra le nuove arrivate, la play svizzera Simioni ha optato per il numero 5, Granzotti avrà l’11, Manzotti il 12, Cutrupi il 16, Ceccarelli il 17, mentre Mounia El Habbab giocherà con l’86 sulle spalle. Di rientro a Selargius, Mura è tornata al ‘suo’ numero 7, mentre Martina Pandori è passata dal 42 all’8.

Ecco l’elenco completo.

#2 – Giulia Melis

#5 – Giulia Simioni

#7 – Francesca Mura

#8 – Martina Pandori

#10 – Denise Pinna

#11 – Marta Granzotto

#12 – Giulia Manzotti

#15 – Viola Loddo

#16 – Adriana Cutrupi

#17 – Silvia Ceccarelli

#22 – Camilla Demetrio Blecic

#24 – Virginia Salvemme

#86 – Mounia El Habbab

Uff stampa Techfind San Salvatore Selargius