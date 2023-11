A2 – Selargius, ecco il poker: vittoria con il Basket Roma

Quarta vittoria consecutiva per la Techfind San Salvatore Selargius. Contro il Basket Roma le sarde conducono sempre avanti la partita, in un campo difficile e contro un collettivo giovane e mai domo. Il punteggio 57-72, è dovuto alla prova e alla forza di un gruppo sempre più sicuro di sé stesso. Stratosferica doppia doppia per Pavrette (18 punti e 18 rimbalzi), e ancora un’ottima prova per Ceccarelli (18 punti e 6 assist).

LA GARA – Il quintetto base della Techfind è schierato con Mura, Granzotto, Ceccarelli, Reani e Pavrette, Roma con Lucantoni, Cedolini, Fantini, Benini e Aghilarre. La Techfind parte con un parziale di 5-0, le padroni di casa rispondono colpo su colpo con Fantini e Cenci. La prima frazione è in equilibrio ma El Habbab e compagne hanno sempre la testa avanti (17-23). Nel secondo periodo una bomba di Ceccarelli porta avanti le sue di 9 lunghezze (20-29), Fantini accorcia ma Pavrette a un’altra tripla di Ceccarell riallontanano ancora le romane (29-39). Si va all’intervallo lungo con le sarde avanti di 7 (32-39).

Nel terzo quarto le giallonere provano ad allungare, prima con Pavrette ed El Habbab che firmano il +14 (37-51), poi con Ceccarelli e Granzotto che chiudono il parziale 46-56. Le romane non demordono ma ogni tentativo ospite viene respinto al mittente. Pavrette sigla il risultato finale 57-72. Doppia cifra per Pavrette, Ceccarelli, El Habbab e Granzotto.

Coach Righi: “Questa partita è stata una prova di grandissima maturità, ancora una volta ottima. Già da subito sul cartellone pre-gara c’era scritto: ripartiamo da Empoli. Così abbiamo fatto, con la stessa energia, intensità, voglia di giocare insieme. La stessa fiducia nei mezzi che le ragazze stanno mettendo in pratica settimana dopo settimana, sempre di più. Una vittoria molto importante perché su un campo difficile ed è una vittoria di squadra. Abbiamo giocato una partita veramente matura. Nei momenti di difficoltà dove abbiamo perso un pò di forza in attacco siamo riusciti a compattarci in difesa e quindi non possiamo che essere soddisfatti.”.

Basket Roma -Techfind San Salvatore Selargius 57-72

Techfind: El Habbab 11, Mura 6, Berrad 3, Granzotto 10, Pavrette 18, Ceccarelli 18, Reani 6, Pandori, Valenti, Corongiu. All. Righi.

Roma: Lucantoni 8, Cedolini 10, Fantini 9, Benini 9, Aghilarre 13, Leghissa 2, Perone 1, Preziosi, Cenci 5, Brandimarte, Manocchio. All. Bongiorno.

Parziali: 17-23, 15-16, 14-17, 11-16.

Foto Credits: Ciccotto-Loddo.

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore