A2 – Selargius fa l’impresa: Empoli fermata dopo un overtime

By

Il cuore sopra ogni cosa. La Techfind vince tra le mura amiche contro la capolista Use Rosa Scotti Empoli dopo un tempo supplementare 80-73 con una Granzotto monumentale (27 punti) e le zampate di Aispurua (13) e Ceccarelli (11). Partita sempre equilibrata a parte il parziale del secondo periodo (14-22): da lì Selargius è riuscita a contenere le incursioni di Cvijanovic e Stoichkova con una buona difesa e il giusto ritmo in attacco. Il parziale del tempo supplementare (12-5) chiude una partita avvincente che manda in delirio il pubblico di casa.

LA GARA – Selargius schiera il solito quintetto recuperando le acciaccate Granzotto e Aispurua. Empoli scende in campo con Peresson, Cvijanovic, Stoichkova, Manetti e Patanè. È il quarto di Aispurua: il centro argentino firma 11 punti in 10 minuti, ben innescata dalle compagne che rispondono colpo su colpo alle iniziative di Patanè, Cvijanovic e Stoichkova. Si segna abbondantemente sui due lati del campo (24-20). Nel secondo periodo le padrone di casa soffrono minuti di magra al tiro, mentre Empoli tira dai 6.75 con un ottimo 62,5% dal campo e anche la panchina contribuisce, soprattutto nella metà campo difensiva (7 rimbalzi di Bambini). La capolista prova a scappare via, coach Righi chiama un time-out furioso che permette a Ceccarelli e compagne di interrompere il momento di difficoltà. Si va all’intervallo lungo sul 38-42.

Nel terzo quarto si segna meno ma la partita è ugualmente combattuta: Granzotto inizia a salire in cattedra, Pandori gioca minuti di qualità e sostanza, mentre inizia ad armarsi anche la mano di Ceccarelli e di Srot. Dall’altra, è Cvijanovic a spronare le sue: la slovena non sbaglia quasi nulla (71% dal campo), il pallone gira bene e Peresson e Manetti segnano canestri importanti. Il quarto finisce 52-54. Il PalaVienna si accende definitivamente nell’ultima frazione, con la partita che continua a giocarsi punto a punto, dove Granzotto è leader trascinatrice e anche Makurat vuole prendersi responsabilità. Il duo Cvijanovic-Stoichkova continua a impensierire la difesa giallonera e mentre Selargius segna più dalla lunetta, è Ruffini in lay-out reverse a segnare il pareggio (68-68) all’ultimo secondo dell’ultimo quarto.

Al tempo supplementare Granzotto e Ceccarelli hanno ancora fiato e punti delle mani: sono loro a stendere la capolista. Finisce 80-73. Selargius vince una partita di cuore e di maturità. Granzotto, oltre ai 27 punti, cattura 8 rimbalzi e recupera 7 palloni, firmando anche 4 assist.

Coach Simone Righi emozionato dopo la vittoria: “Bisogna solo fare i complimenti a queste ragazze, per la voglia che hanno avuto di vincere. Un impegno profuso fin da inizio settimana, durante la quale abbiamo lavorato benissimo. La vittoria l’hanno voluta loro, a tutti i costi. Anche dopo il 4° quarto, quando è stato difficile entrare nel supplementare dopo il canestro del pareggio. Invece abbiamo dilagato. Sono state tutte fantastiche”.

Techfind San Salvatore Selargius – Use Rosa Scotti Empoli 80-73

Techfind: Aispurua 13, Granzotto 27, Ceccarelli 11, Srot 9, Makurat 11, Mura 1, Pandori 7, Pinna 1, Vargiu, Valenti, Poddighe, Lapa. All. Righi.

Empoli: Peresson 9, Cvijanovic 22, Patanè 11, Stoichkova 10, Manetti 7, Ruffini 10, Merisio 2, Antonini, Melita, Bambini 2.

Parziali: 24-20, 14-22, 14-12, 16-14, 12-5.

UFF.STAMPA SAN SALVATORE SELARGIUS