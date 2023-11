A2 – Selargius ingrana e passa a Moncalieri dopo un supplementare

By

La Techfind San Salvatore continua a correre. Preziosa affermazione all’overtime per il quintetto di coach Simone Righi, che espugna il difficile parquet della Tecnoengineering Moncalieri (64-60) e conquista il secondo successo consecutivo nel campionato di Serie A2 Femminile.

Prestazione solida e determinata per la squadra giallonera, che dopo aver condotto anche di 11 lunghezze nella prima metà di gara, è stata abile a difendersi dagli assalti delle padrone di casa, mostrando degli evidenti progressi nella gestione dei finali punto a punto.

Top scorer Samira Berrad, che non ha fatto sconti alla sua ex squadra realizzando 16 punti, compresi i liberi che hanno mandato la gara all’overtime e, successivamente, fissato il risultato sul definitivo 64-60.

LA GARA – Dopo un primo quarto caratterizzato dall’equilibrio (15-14 Techfind alla prima sirena), Ceccarelli e compagne prendono il sopravvento: Pavrette ispira il parziale, Granzotto e Reani seguono a ruota, e il San Salvatore tocca anche il +11 (32-21). Moncalieri non ci sta, e con le due bombe mandate consecutivamente a segno da Mitreva e Pasero riduce il passivo alla pausa lunga (32-29).

Al rientro in campo le selargine resistono con personalità agli assalti delle piemontesi, ma al 27’ arriva il pareggio realizzato da Mitreva. Zanoni permette alle sue di toccare anche il +4. Il San Salvatore incassa il colpo ma ha un immediato sussulto d’orgoglio che la porta a rimettere la testa avanti al 30’ (47-46).

L’ultimo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio: le due formazioni si rispondono colpo su colpo, senza che nessuna delle due riesca a prendere nettamente il sopravvento. A 31 secondi dalla sirena, Salvini realizza il canestro che sembra poter girare l’inerzia in favore di Moncalieri, ma la freddezza di Berrad dalla lunetta manda la sfida all’overtime. Qui, a decidere, è la lucidità mostrata dalle isolane, che sbagliano meno delle avversarie e trovano dalla lunetta il modo di allungare le mani sul successo.

IL COMMENTO – “Si tratta di una vittoria molto importante, ottenuta su un campo difficile – commenta coach Simone Righi – la squadra è stata più brava rispetto ad altre circostanze nella gestione del finale punto a punto. A tratti abbiamo peccato di cinismo, non affondando il colpo quando ci siamo trovati in doppia cifra di vantaggio anche a causa di troppi errori da sotto. Siamo stati comunque bravi a stringere le maglie in difesa nel momento più delicato”.

Basket Moncalieri-Techfind San Salvatore 60-64

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola 12, Giordano 3, Pasero 12, Landi, Salvini 16, Carnevale Schianca, Zanoni 3, Mitreva 11, Iagulli, Ramasso 2, Jakpa 1. Allenatore Terzolo

Techfind Selargius: Reani 5, Mura 4, Granzotto 13, Ceccarelli 9, Pavrette 15, El Habbab 2, Pandori, Berrad 16, Valenti ne, Poddighe ne. Allenatore Righi

Parziali: 14-15; 29-32; 46-47; 54-54

Arbitri: Deascentis e Marenna

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore