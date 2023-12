A2 – Selargius non si ferma e sbanca anche La Spezia

Non si arresta la marcia della Techfind San Salvatore, che al PalaSprint de La Spezia centra la sesta vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile. Prova di rara solidità e qualità per la squadra di Simone Righi, abile a scappar via già nel secondo quarto (+13) per poi resistere con carattere ai tentativi di rientro delle avversarie nel finale.

Solita prova corale di alto livello per le giallonere, che hanno avuto 16 punti a testa da Ceccarelli e Pavrette, 13 da El Habbab e 12 (con 5 rimbalzi e altrettanti assist) da Granzotto. La vittoria consente alle selargine di salire a quota 12 punti in classifica, scalzando proprio la Spezzina dal quinto posto.

LA GARA – Su un campo tradizionalmente ostico, la Techfind parte senza paura, e dopo pochi possessi è già avanti di 5 lunghezze con Pavrette (7-2). Dopo essersi vista doppiata in due diverse circostanze, la compagine allenata da Corsolini ha un sussulto che la porta ad accorciare fino al -2. Il San Salvatore resiste e nel secondo periodo innesta le marce alte trovando, per la prima volta in assoluto, la doppia cifra di vantaggio con El Habbab prima e Mura poi. Stavolta la risposta delle padrone di casa è blanda, e le giallonere ne approfittano per toccare anche il +13 (28-15) dopo il canestro realizzato da capitan Ceccarelli.



Al rientro in campo la Spezzina trova il modo di rimettersi in carreggiata e risale la china fino al -2 (40-38) col canestro realizzato in avvicinamento da Colognesi su El Habbab. Coach Righi chiama timeout e la Techfind riprende a macinare gioco, ricacciando indietro l’assalto con freddezza grazie anche a un’importante tripla dall’angolo di Mura (47-41 al 30’).

Il parziale giallonero prende ulteriormente corpo in avvio di ultimo periodo fino ad arrivare all’11-0. Gli adeguamenti difensivi (con sprazzi di zona) comandati dalla panchina chiudono ogni varco alle bianconere, tenute sempre a distanza di sicurezza nel finale. Alla sirena è 65-55 per il San Salvatore, che può proseguire con pieno merito la sua striscia positiva.

LE DICHIARAZIONI – “Si è trattato di una grande prova di maturità, superata peraltro su un campo molto difficile – commenta coach Simone Righi – non si può che fare i complimenti a una squadra che continua a superarsi di settimana in settimana. I giorni precedenti al match non sono stati semplici a causa dei tanti acciacchi, nonostante ciò le ragazze sono state abilissime nel mantenere alta l’attenzione ai dettagli, rispettando il piano partita e giocando da squadra vera. Sono molto contento per questa vittoria, che sono certo ci darà ulteriore morale in vista dei prossimi appuntamenti”.

Cest. Spezzina-Techfind San Salvatore 55-65



Cestistica Spezzina: Colognesi 12, Templari 12, Baldassarre 2, Favre 16, Guzzoni 5, Castelli ne, Cappellotto 7, Carraro 1, Guerrieri ne, Ratti ne, Capra. Allenatore Corsolini



Techfind Selargius: Reani, Mura 5, Granzotto 12, Ceccarelli 16, Pavrette 16, El Habbab 13, Pandori 3, Berrad ne, Corongiu, Poddighe ne. Allenatore Righi



Parziali: 12-16; 24-32; 41-47

Ufficio Stampa

Basket San Salvatore