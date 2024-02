A2 – Selargius piega la resistenza di Moncalieri

Nonostante le difficoltà, nonostante le rotazioni risicatissime, la Techfind si supera e toglie fuori dal cilindro un’altra prova strepitosa della stagione 2023/24 di serie A2 femminile. Priva di Berrad e Granzotto, e con Pavrette acciaccata, Selargius piega la Tecnoengineering Moncalieri 69-56 e conquista l’11° vittoria con 24 punti di capitan Ceccarelli, 13 di Ingenito e 12 di Mura.

LA GARA – Selargius schiera in quintetto Mura, Corongiu, Ceccarelli, Reani ed El Habbab, le ospiti propongono sul parquet Giordano, Landi, Salvini, Jakpa e Cicic. Primo quarto grintoso per le padrone di casa, trascinate oltreché da capitan Ceccarelli (9 punti all’avvio), anche dalla verve delle giovanissime, tra cui Ingenito, la italo-argentina classe 2007, autrice subito di 5 punti alla sua prima comparsa sul palcoscenico di serie A2. Selargius segna anche grazie alle palle recuperate in difesa, Torino è invece trascinata dalle sole Cordola e Landi. Il primo quarto si chiude 22-14. All’inizio del secondo periodo le padrone di casa toccano il massimo vantaggio sul +13 (29-16) ma subiscono la rimonta paziente delle torinesi, con Cicic (13 punti) che comincia ad assaporare la retina avversaria. Si va all’intervallo lungo sul 34-30. La terza frazione è complicata per le sarde, che accusano un calo fisico, per cui ne approfitta Moncalieri, trascinata da Cicic e Jakpa. Selargius però non sta a guardare a lungo e reagisce con gli apporti di Mura e la forza sotto canestro di El Habbab, riuscendo a chiudere il periodo avanti (48-44). Il quarto conclusivo è la prova di una tenacia e di una tempra degna di nota: i recuperi e gli assist di Mura, i rimbalzi di El Habbab, le triple di Ceccarelli e Ingenito assestano un duro colpo alle ospiti, tanto che il parziale recita 21-12. Una pioggia di canestri e una difesa granitica piegano Moncalieri al PalaVienna 69-56.

Coach Righi a caldo: “Non posso che essere felice di poter guidare questa squadra, tutte ci mettono tutto, seguono le indicazioni, danno il massimo ed è bello vederle giocare insieme e unite. Le senior nel momento delle difficoltà sono state brave a guidare le under per essere pronte a giocare qualsiasi tipo di partita. Sono state bravissime: nel momento in cui sono state chiamate in campo hanno dato il meglio di sé ma devono continuare così. Questa vittoria dà ulteriore stimolo per affrontare la settimana con nuove energie, perché alla fine ciò che dai è quello che rimane. Ingenito? Lei è arrivata qui un paio di mesi fa con tanta voglia di fare e arrivare, ha sempre voglia di ascoltare e di imparare, oggi ha dimostrato quanto può dare e cosa può fare”.

Techfind San Salvatore Selargius – Tecnoengineering Moncalieri 69-56

Techfind: Reani 3, Mura 12, Pavrette 1, Ceccarelli 24, Ingenito 13, El Habbab 7, Pandori 7, Valenti, Corongiu, Lapa, Porcu, Corso 2. All. Righi S.

Moncalieri: Carnevale, Cordola 13, Giordano 4, Landi 10, Mitreva 5, Iagulli, Salvini, Ramasso 3, Jakpa 8, Cicic 13. All. Terzolo P.

Parziali: 22-14, 12-16, 14-14, 21-12.

UFF.STAMPA TECHFIND SELARGIUS