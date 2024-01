A2 – Selargius supera Giussano e accede alla Coppa Italia

L’accesso alle Final Four di Coppa Italia per la prima volta grazie alla vittoria contro Foxes Giussano (62-51), che suggella una serata storica per la Techfind San Salvatore Selargius. Dopo gli ultimi anni di partecipazioni consecutive ai playoff, quest’anno la società di via Vienna potrà vantare un nuovo traguardo: la partecipazione alla Coppa Italia. Il cammino delle sarde procede spedito nel campionato di Legabasket 2023/24: Ceccarelli e compagne festeggiano oggi 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Sugli scudi Pavrette (17 pt), El Habbab (15 pt e 11 rb) e Granzotto (9 pt, 4 as e 5 pr).

LA GARA – Selargius schiera in quintetto Mura, Granzotto, Ceccarelli, Reani e Pavrette, le ospiti rispondono con Diotti, Manzotti, Niedzwiedzka, Bonadeo, Gatti. Partita che inizia con palle corte sul ferro per poi ingranare a marce alte. Le ospiti si portano con Manzotti e Diotti sul + 8 (13-21), ma le giallonere, spinte da Reani e Pavrette, iniziano a costruire la rimonta sul finire della prima frazione (15-21). E il secondo quarto è senz’altro avvincente: Niedzwiedzka scalda la mano dai 6.75 e porta le sue sul +9 (25-34) ma la rimonta di Selargius è frutto di un collettivo capitanato da El Habbab duro a morire. Dalla panchina arrivano 13 punti e dal contropiede 6, per cui le padrone di casa chiudono in leggero vantaggio la prima metà di gara (35-34).

La Techfind approccia con ancora più verve la partita e nel terzo quarto tira con maggiore incisività (45% dal campo), frutto anche di una difesa che non lascia scampo alle bocche di fuoco ospiti, che invece tirano dal campo col 30%. La terza frazione si chiude 48-44. Il quarto conclusivo è in ancora un crescendo per la ragazze di coach Righi: nella metà campo difensiva non si passa e in attacco Selargius gioca bene e di squadra. Le incursioni di Bonadeo accendono una fiammella per le ospiti ma le giallonere si portano a casa anche l’ultima frazione. Finisce 62-51 tra gli applausi e i festeggiamenti per il primo, storico accesso alle Final Four di Coppa Italia, in programma a marzo.

Coach Righi a fine partita: “Ci lasciamo alle spalle un girone di andata molto positivo, devo fare un plauso a tutte le ragazze. Abbiamo condiviso la fatica, venivamo da una settimana con molti problemi di salute, siamo state capaci di condividere uno sforzo enorme e vincere anche questa partita. Proseguiamo con fiducia e a vendere cara la palla. Ci siamo meritati il rispetto di ogni avversaria, per cui andremo avanti con tranquillità e a testa alta”.

Techfind San Salvatore Selargius – Basket Foxes Giussano

Techfind: Reani 5, Mura 5, Granzotto 9, Pavrette 17, Ceccarelli 7, El Habbab 15, Pandori, Berrad 4, Valenti ne, Corongiu, Lapa ne, Porcu. All. Righi S.

Foxes: Diotti 10, Manzotti 8, Niedzwiedzka 8, Bonadeo 13, Gatti 6, Lussignoli, Germani ne, Colico C. 3, Foschini ne, Crippa 3, Sorrentino, Colico C. ne. All. Corno A.

Parziali: 15-21, 20-13, 13-10, 14-7.

