Si chiude con una vittoria la stagione regolare della Techhfind San Salvatore. Nel recupero della diciannovesima giornata di campionato, le giallonere battono La Spezia 59-46 in una gara condotta sempre in vantaggio. Dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime giornate, arriva così un’importante successo per mantenere il ritmo in vista dei playoff che partiranno il prossimo mercoledì 11 maggio.

LA GARA – A far capire che sarebbe stato un pomeriggio difficile per La Spezia ci pensa subito la squadra di coach Fioretto con un primo parziale all’avvio pesante di 17-0. Un periodo quasi perfetto per la Techfind, con percentuali altissime da due (60%) e da tre punti (50%), per chiudere agevolmente 26 a 9 grazie anche agli otto punti di Cutrupi e i sette di Manzotti.

Stesso trend anche nel secondo quarto con le padrone di casa a dominare a rimbalzo e sulle seconde palle. La Spezia prova a ricucire ma si va all’intervallo con Granzotto e compagne sopra di 14 punti. Nel terzo e quarto periodo le ospiti frenano l’impeto di Selargius con le rotazioni dalla panchina e il pallino del gioco offerto al play Packovski, inizialmente tenuta a riposo da coach Corsolini. Ma non basta per trovare la rimonta perché la Techfind non abbassa la guardia e resta in controllo fino alla fine, per chiudere la gara a +13.

“Questa partita ci è servita soprattutto sul piano morale dopo tre sconfitte consecutive. Volevamo entrare nei playoff con una vittoria e così è stato – commenta a fine gara coach Fioretto – abbiamo approfittato di questa gara per mettere ritmo per chi ha avuto meno minutaggio. Adesso ci aspettiamo di andare a giocare i playoff a viso aperto senza nessun timore e con la consapevolezza che possiamo giocare contro tutti – conclude Fioretto – in ogni caso, il bilancio in questa prima parte di stagione è positivo. Il campionato è andato bene, abbiamo vinto in campi importanti e soprattutto, siamo orgogliosi della crescita delle ragazze”.

Techfind San Salvatore- Crédite Agricole Cestistica Spezzina 59-46

Techfind: Pinna, Granzotto 5, Manzotti 7, Ceccarelli 11, El Habbab 10, Simioni 2, Mura, Pandori 7, Cutrupi 13, Demetrio Blecic 2, Melis 2, Loddo. Allenatore: Fioretto

Spezzina: Packovski 6, Hernandez 2, Moretti 11, Tosi 8, Mori 4, Della Margherita, Linguaglossa 5, Giuseppone, Sarni 10, Templari ne. Allenatore: Corsolini

Parziali: 26-9; 35-21; 47-34

Arbitri: Zanetti e Foschini

Agenzia Directa Sport