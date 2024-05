A2 SF G1 – San Giovanni Valdarno regge solo un quarto, tutto facile per Costa Masnaga

Semifinale amara per la Polisportiva Galli. La squadra di coach Garcia trova la più classica delle giornate storte e perde malamente la prima sfida della serie. Non basta la solita prestazione sontuosa di Marta Rossini, autrice di 20 punti a referto. Giovedì gara due in programma al PalaGalli. La società per l’occasione ha stabilito l’ingresso gratuito.

Costa Masnaga: Caloro, Ravelli, N’Guessan, Allievi, Tibè

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Nasraoui

CRONACA – Parte forte la squadra di casa, a segno con Caloro, Allievi e N’Guessan per l’8-0. Nasraoui sblocca la Polisportiva Galli, ma N’Guessan e Ravelli replicano per il 13-2 che obbliga Garcia al timeout. Rossini prova a prendersi la squadra sulle spalle riavvicinandola sul 17-10, ma Allievi e Tibè insaccano il 22-13. Pappalardo è l’ultima a segnare, firmando il 24-16. Nel secondo periodo salgono in cattedra Mioni e De Cassan, che riavvicinano le due squadre sul 25-22. Costa però è lucida a ritrovare la retta via e spinta da Piatti e Bernardi torna avanti di nove sul 32-23. Allievi prima e Bernardi poi colpiscono dall’arco, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientro ospite. Finale tutto di marca locale, con Osazuwa e Pappalardo che sigillano la prima metà di gara sul 49-32. Il copione non cambia neanche nel secondo tempo, con la squadra di Andreoli che controlla l’andamento dell’incontro prima di allungare nell’ultimo quarto. A Costa Masnaga finisce 84-57.

CLV-Limonta Costa Masnaga – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 84 – 57 (24-16, 49-32, 66-45, 84-57)



CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 12 (1/1, 3/5), Cibinetto, Osazuwa 2 (1/2 da 2), Caloro* 7 (1/3, 1/3), Razzoli, Piatti 11 (4/5, 1/4), N’Guessan* 8 (1/5, 0/1), Allievi* 16 (4/7, 1/3), Bernardi 11 (3/4, 1/2), Pappalardo 7 (2/5, 1/3), Tibè* 10 (5/11 da 2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 22/43 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 16/22 – Rimbalzi: 46 11+35 (Allievi 9) – Assist: 29 (Ravelli 9) – Palle Recuperate: 7 (N’guessan 2) – Palle Perse: 20 (Osazuwa 3)



POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 4 (0/1, 1/3), Nasraoui* 8 (2/7, 0/2), Rossini* 20 (0/3, 4/6), Bevilacqua NE, Reggiani* 9 (0/5, 1/3), Lazzaro, Sposato NE, Mioni 10 (4/9 da 2), Bocola* 2 (1/3, 0/1), De Cassan* 4 (0/5, 0/4). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 7/35 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 25/28 – Rimbalzi: 33 8+25 (Nasraoui 8) – Assist: 11 (Streri 3) – Palle Recuperate: 9 (Streri 2) – Palle Perse: 18 (Lazzaro 4) – Cinque Falli: Mioni

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI