Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano è la prima finalista dei Playoff del Girone Nord di Serie A2: battuta Vicenza 62-71 in Gara 2, grazie a un folgorante parziale di 5-28 negli ultimi tredici minuti di partita.

Le due formazioni si studiano in una prima metà di gara molto equilibrata e fisica, che si chiude infatti sul punteggio di 36-35 per la squadra di casa, alle spalle al muro con l’obbligo di vincere nelle due partite in casa per agguantare la Finale dei Playoff.

Nel terzo parziale allungo importante di Vicenza che si porta sul +14 (57-43) sfruttando meglio l’avvio di frazione per innescare le ispirate Villaruel e Monaco, dall’altra parte però Sanga resiste piazzando uno 0-7 di risposta chiuso dalla tripla di Beretta per il 57-50.

Per Vicenza sembrano ripetersi i fantasmi di Gara 1 con le milanesi che sfruttano l’entusiasmo per pareggiare a inizio quarta frazione ancora grazie a Beretta, 18 punti, e al canestro di Toffali in contropiede per il gioco da tre punti del sorpasso (57-58). Mentre Vicenza si disconnette dalla partita, Milano sull’onda dell’entusiasmo porta il suo parziale sullo 0-22 coi punti di Cicic, Toffali (21 punti) e Novati. Ferma un digiuno vicentino di oltre undici minuti la tripla di Tagliapietra, per il 60-67: ma è troppo tardi per le biancorosse, il Sanga vola verso la vittoria e la Finale, 62-71 il punteggio alla sirena conclusiva.

Il Sanga attende ora in Finale la vincente della “bella” tra Moncalieri e Alpo, in programma domenica prossima. Poi, per la squadra di coach Pinotti, sarà il momento di giocarsi la promozione in Serie A1.

A.S. Vicenza – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 62 – 71 (19-21, 36-37, 57-50, 62-71)

A.S. VICENZA: Monaco* 12 (2/3, 2/5), Grazian NE, Lazzaro* 16 (1/5, 4/5), Mioni 6 (3/7 da 2), Gobbo* 1 (0/3 da 2), Villarruel* 7 (0/6, 2/4), Bellon NE, Tibè* 10 (5/11, 0/1), Martines 4 (1/2 da 2), Tagliapietra 6 (0/3, 2/4)

Allenatore: Sinigaglia S.

Tiri da 2: 12/40 – Tiri da 3: 10/19 – Tiri Liberi: 8/14 – Rimbalzi: 39 12+27 (Mioni 8) – Assist: 19 (Tibè 7) – Palle Recuperate: 8 (Monaco 3) – Palle Perse: 17 (Mioni 4)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 21 (7/13, 1/4), Novati* 3 (0/4 da 2), Cicic 11 (1/4, 3/5), Guarneri 5 (1/10 da 2), Beretta* 18 (3/5, 4/8), Dell’Orto NE, Mandelli, Meroni* 9 (4/6 da 2), Marcandalli NE, Quaroni* 4 (2/4 da 2), Angelini NE, Stilo NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 18/47 – Tiri da 3: 8/19 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 43 15+28 (Novati 9) – Assist: 13 (Novati 4) – Palle Recuperate: 6 (Toffali 2) – Palle Perse: 12 (Novati 5)

Arbitri: Servillo F., Fabbri G.

Area Comunicazione LBF