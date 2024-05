A2 SF G2 – Roseto si scioglie nella ripresa, Alpo in finale

Cala il sipario sulla stagione spettacolare delle ARAN Cucine Panthers Roseto, che perdono Gara 2 delle semifinali playoff contro Alpo (62-68) davanti a una bellissima cornice di pubblico. Venete che accedono meritatamente in finale e Panthers a ricevere gli applausi scroscianti di tutto il PalaMaggetti.

Il match come da pronostico è equilibrato fin dalle prime battute, le Panthers grazie a una difesa aggressiva confezionano il primo strappo al 5’ (11-6) con Alpo che chiama time out e reagisce, sorpassando sul 11-12. Coach Buzzanca ferma il gioco e le rosetane prontamente rispondono, chiudendo in vantaggio la prima frazione sul 24-17. Alpo prova ad alzare l’intensità difensiva nel secondo quarto ma le Panthers graffiano in maniera rabbiosa e tentano nuovamente la fuga al 15’ sul 31-23. La partita sale ulteriormente di ritmo, le squadre si affrontano a viso aperto e si va all’intervallo lungo con le rosetane sempre in vantaggio (37-30).

L’equilibrio continua a regnare sovrano anche ad inizio del secondo tempo, Roseto però comincia gradualmente a far fatica in attacco a causa di una difesa a zona schierata da Alpo che risulta indigesta alle pantere. Le venete recuperano e proprio allo scadere della terza frazione mettono il naso avanti (45-49). Il momento per le padrone di casa è critico e Alpo al 34’ tocca addirittura il massimo vantaggio sul 49-57. Il PalaMaggetti diventa incandescente e prova a scuotere Miccio e compagne ma Alpo, grazie a canestri pesanti e ai tanti rimbalzi in attacco, porta a casa la partita.

Si chiude una stagione storica ed esaltante per le Panthers Roseto, a tutte le ragazze un enorme GRAZIE per tutto quello che hanno fatto.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Alpo Basket ’99 (62-68)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 7, Resemini, Sorrentino 14, Obouh Fegue 10, Bona, Cecili 8, Miccio 17, Lemma ne, Bardarè 2, Mattera 4, Polimene ne, Maroglio. Coach: Buzzanca

Alpo: Parmesani 7, Nori 6, Turel 11, Fiorentini ne, Rosignoli 3, Moriconi 14, Soglia 12, Chiaretto ne, Mancini ne, Furlani ne, Frustaci 15, Pastore ne. Coach: Soave

Parziali (24-17, 13-13, 8-19, 17-19)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto