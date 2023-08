A2 – Si è aperta la stagione della Posaclima Ponzano

È iniziata nel migliore dei modi la stagione 2023/24 della Posaclima Ponzano Basket. I confermati Matteo Gambarotto ed il suo assistente Antonio Paganino, insieme al nuovo preparatore fisico Roberto Vaccher, hanno condotto il primo allenamento nel Palasport di Spresiano, nuova sede delle partite casalinghe per la SerieA2. Dopo i saluti e la consegna dei materiali, il presidente Carlo Pizzolon e coach Gambarotto hanno tenuto il tradizionale discorso di “inizio lavori” alle 12 ragazze presenti al primo allenamento: Claudia Gobbo (K), Sofia Varaldi, Laura Valli, Giovanna Pertile, Michela Volpato, SaraLuna Iuliano, Martina Mosetti, Alice Milani, Lucia Zoleo e le giovani Elena Ballarin, Emma Zanatta ed Elisa Salomone.

Assenti l’uruguaiana Camila Kirschenbaum, che arriverà al termine del suo campionato, Celia Fiorotto e Francesca Favaretto, che si uniranno alla squadra nel fine settimana.

A dare il benvenuto alla Posaclima anche i vertici dello Spresiano Basket ed il padrone di casa, il Sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra.

Coach Matteo Gambarotto

Il primo allenamento è sempre speciale: quali sono le primissime sensazioni di questo nuovo gruppo?

Sensazioni positive, da un certo punto di vista è anche normale. Alla fine, siamo tutte persone che vivono il basket con passione e attendono questo momento con palpitazione. Sempre divertente e stimolante!

Oltre due ore in palestra questa mattina, si parte subito forte. Come sarà il programma di queste prime settimane?

Oltre due ore perché servivano al prof. (il preparatore fisico Roberto Vaccher, ndr) per fare tutti i test, comunque ho visto le ragazze felici e già in forma. Il programma non prevede contatto: serve in questo momento gettare le fondamenta fisiche e tecniche per l’annata.

In un paio di giorni arriveranno anche l’argentina Celia Fiorotto e Francesca Favaretto e poi mancherà solo Camila Kirschenbaum, che si unirà al gruppo appena terminerà la stagione in Uruguay….

Qualche giorno di ritardo non creerà nessun problema. Ho sentito regolarmente tutte e si stanno tenendo in forma. Ringrazio le nostre under Elena, Elisa ed Emma che ci stanno in questo momento permettendo di allenarci in numero sufficiente, non mancheranno occasioni di coinvolgerle altre volte.

L’entusiasmo sembra quello giusto: siete pronti ad una grande stagione?

La grande stagione sarà frutto, se arriverà, del nostro lavoro in palestra, della nostra coesione e della voglia che ci metteremo. Vedremo cosa saremo capaci di fare, ma le premesse sono quelle giuste!

Ufficio Stampa

Giovanni Conte