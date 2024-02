A2 – Si ferma la striscia di Mantova, Costa Masnaga corsara

MantovAgricoltura San Giorgio 65 – CLV Limonta Costa Masnaga 70

(17-19; 35-37; 47-51; 65-70)

Si interrompe dopo 9 vittorie consecutive la striscia di MantovAgricoltura che cede il passo alle lecchesi di Costa Masnaga in una serata in cui nessuna delle due squadre si è tirata mai indietro, in pieno equilibrio tra le parti.

Parte molto bene MantovAgricoltura che, solo nel finale del primo quarto, subisce il primo sorpasso della serata dopo aver messo in scena una buona difesa ed un positivo attacco anche se con delle percentuali non perfette; nella metà campo difensiva stringe subito le maglie rallentano i giochi delle lecchesi e mettendole alle strette, mentre offensivamente trova presto un parzialino di 6 a 0. Per risollevare la Limonta ci pensa capitan Tibè che riesce ad arrivare al -3 sul 9 a 6, a cui però rispondono Orazzo e Fietta che confezionano a loro volta un altro 6 a 0 del 14 a 6. Costa fa pieno affidamento sulla lunga capitana fino a quando, a 3 minuti dalla fine, Ravelli sblocca il suo score trovando la bomba del -3 e, poco dopo, l’aggancio e sorpasso del 17 a 18. Nel finalissimo Piatti va in lunetta perfezionando sul 17 a 19 il punteggio.

Cambia la storia nella seconda frazione, con le lecchesi che spingono sull’acceleratore della difesa mettendo in difficoltà le sangiorgine che sembrano avere la situazione in equilibrio, salvo poi incappare in uno strappo offensivo di Costa Masnaga che sferra il +12 (25-37) entrando sempre più in fiducia. Le giocatrici di coach Logallo non si danno per vinte e riescono a risollevare le proprie sorti con Orazzo e Bottazzi che firmano un personale parziale di 10 a 0 (7 per Orazzo e 3 per Bottazzi) che riaccorcia nuovamente le distanze a 2 punti, mandando tutti negli spogliatoi sul 35 a 37.

Rientrate dalla pausa lunga Fietta dà la zampata caricandosi la squadra sulle spalle agganciando il 39 pari, Costa Masnaga prova subito a reagire rimettendosi avanti e Novati punisce da 3 per il nuovo controsorpasso dando così il via alle danze dei vantaggi, fino a che Caloro segna 5 punti filati rimettendo le sue avanti a poco meno di 2 minuti dalla fine, mentre Dell’Olio porterà le sangiorgine al -4 allo scadere, in un quarto caratterizzato da una serratissima difesa delle lecchesi che cercano di mandare sempre più in difficoltà le biancorosse che riescono a rinsavire dopo un inizio complesso.

Nell’ultima frazione di gioco si riprende da dove era terminato con il gioco da 2+1 di Dell’Olio che viene finalizzato accorciando ancora al -1, ancora una volta però Tibè e compagne respingono l’assalto sangiorgino con una buona precisione al tiro e si riportano, con Ravelli dalla lunetta, sul +8 (52-60). San Giorgio non pensa di cedere e riesce in poco, con grande pazienza e capitanate da una coraggiosa Fietta che sfida a viso aperto le avversarie, sul -3 riaprendo i giochi a pochissimi minuti dalla fine. MantovAgricoltura ci crede fino in ultimo, mentre Costa è cecchina da 3 e forte del vantaggio creato in precedenza, a nulla servono i tentativi biancorossi che culminano con un -5 che sancisce la sconfitta delle virgiliane sul 65 a 70.

Una serata ad altissimo tasso tecnico contro due formazioni che si sono sfidate senza esclusioni di colpi. Per San Giorgio di ritornerà in campo domenica prossima, 18 febbraio, in esterna contro la Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 19, Novati 8, Llorente 7, Dell’Olio 6, Nwachukwu, Petronio, Eboigbodin ne, Cremona 3, Bottazzi 7, Ranzato ne, Orazzo 15, Eppiani ne. All. Logallo L.; ass. Purrone S., Gianfreda E.

CLV Limonta Costa Masnaga: Ravelli 17, Osazuwa 4, Caloro 13, Gorini, Piatti 9, N’Guessan 2, Allievi 11, Bernardi, Pappalardo, Tibè 14. All. Andreoli L.; ass. Rossi P., Ranieri F.

