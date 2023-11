A2 – Si giocherà a porte chiuse la gara tra Torino e Broni

By

L’incontro di domenica 3 dicembre 2023 ore 18:00 tra Basket Torino Femminile e PFBroni 22 si disputerà a 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲.

Causa lavori in corso nell’area antistante il palazzetto, l’Ente proprietario dell’impianto sportivo ha espressamente vietato l’accesso al pubblico, consentendo l’ingresso al palazzetto solo alle figure strettamente indispensabili per la disputa di allenamenti e competizioni.

La società si scusa con i suoi affezionati tifosi, certa della loro comprensione, e li invita a seguire in diretta l’evento sulla pagina FB del club.

UFF.STAMPA BASKET TORINO