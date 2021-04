Programma fitto di recuperi per la Serie A2 che propone nella serata di mercoledì ben quattro match questa settimana, uno per il Girone Nord e tre per il Girone Sud.

L’unica sfida del Girone Nord è di quelle importanti in ottica Playoff, con la Drain by Ecodem Alpo che ospita Il Ponte Casa d’Asta Sanga Milano (ore 20). Partita decisamente interessante tra le due formazioni che si trovano in lotta per gli spot da quarto a settimo posto: Alpo con due punti in più sinora, e il risultato dell’andata a favore (76-82). Attenzione alle milanesi però, specie se si dovesse materializzare in questa occasione l’esordio del colpo di mercato Pastore.

Nel Girone Sud lo scontro di cartello vede La Bottega del Tartufo Umbertide impegnata contro la E-Work Faenza (ore 19.30). Le romagnole, con una Policari in più, impegnate in casa della formazione umbra, che attualmente si trova in lotta per il terzo posto in classifica con altre tre squadre (Nico Basket, San Giovanni Valdarno e Selargius). Da valutare per Umbertide le condizioni di Pompei, che dopo aver saltato la trasferta con San Giovanni è rientrata giocando qualche minuto contro la Virtus Cagliari.

Altra sfida molto interessante quella tra la Crèdit Agricole La Spezia e RMB Brixia Basket (ore 20). Le spezzine sono reduci da una buona prestazione con Faenza, in cui hanno ceduto soltanto nell’ultimo quarto di gioco, con la notizia positiva del rientro di Hernandez Pepe. Per Brescia ottima vittoria sabato contro San Giovanni Valdarno, con l’esordio decisamente ottimo di Labanca e N’Guessan che ha effettivamente ampliato la qualità delle rotazioni lombarde, in vista del rush finale di stagione.

Il programma della giornata parte con il match tra Acciaierie Valbruna Bolzano e Bruschi San Giovanni Valdarno (ore 16). Bolzano con le due vittorie contro Virtus Cagliari e Livorno ha rifiatato in classifica collezionando quattro punti preziosissimi: contro San Giovanni Valdarno sfida decisamente delicata però anche per la formazione toscana, in corsa per il terzo posto specie dopo gli innesti di Valensin e Slim.

Area Comunicazione LBF