A2 – Sontuosa Kotnis, Bolzano senza problemi contro Thermal Casa Basket

Alperia Basket Club Bolzano – Wave Thermal Abano Terme 82 – 48 (13-9, 35-19, 59-23, 82-48)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 23 (7/8, 3/7), Mazzucco, Schwienbacher* 11 (3/3, 1/5), Giordano* 6 (2/4, 0/1), Cassini NE, Egwoh* 15 (7/13 da 2), Cela, Gualtieri 13 (3/4, 2/3), Missanelli NE, Vella* 14 (5/7, 1/4), Fracaro, Kob. Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 27/41 – Tiri da 3: 7/23 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 41 13+28 (Kotnis 10) – Assist: 23 (Schwienbacher 6) – Palle Recuperate: 14 (Egwoh 4) – Palle Perse: 22 (Schwienbacher 6)

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 19 (7/12, 1/4), Hatch* 4 (2/7, 0/1), Siviero 2 (0/0, 0/0), Coccato, Dell’Olio S.* 2 (1/8 da 2), Callegari* 7 (3/3 da 2), Biondi 8 (4/4 da 2), Rossi, Destro 4 (2/3, 0/1), Bremaud* 2 (1/4, 0/4). Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 1/10 – Tiri Liberi: 5/8 – Rimbalzi: 22 3+19 (Degiovanni 6) – Assist: 5 (Degiovanni 5) – Palle Recuperate: 9 (Callegari 4) – Palle Perse: 24 (Degiovanni 7)

Arbitri: Di Luzio F., Marconetti C.