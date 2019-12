A2 – Sorrentino è devastante: Umbertide cade a Civitanova

Fe.Ba. Civitanova Marche – La Bottega del Tartufo Umbertide 73 – 55 (20-16, 38-28, 46-36)

Una brutta sconfitta per La Bottega del Tartufo Umbertide nell’anticipo della 14ma giornata contro Civitanova. Sul parquet marchigiano, le ragazze di coach Contu subiscono un ko per 73-55. La PFU non è stata mai avanti nel punteggio, se non nei primi minuti di gioco. Errori evitabili, frutto della stanchezza mentale e fisica che sta affliggendo il sodalizio bianco-azzurro. Kotnis e Spigarelli sono comunque tornate a giocare, segno che si stanno riprendendo dagli infortuni che avevano subito.

Ora subito testa all’imminente match casalingo contro la Virtus Cagliari di sabato 21 dicembre alle 15. Poi pausa natalizia per ricaricare le batterie e poi di nuovo in casa il 5 gennaio contro Ariano Irpino.

FE.BA. CIVITANOVA MARCHE: Maroglio, Ciccola NE, Ortolani* 4 (0/1, 1/4), Sorrentino* 36 (11/17, 1/3), Paoletti* 15 (3/7, 3/7), Bocola* 14 (6/14 da 2), Ceccanti 2 (0/0, 0/0), Trobbiani* 2 (1/2 da 2), Binci NE, Gombac NE, Cesanelli NE, Pelliccetti NE

Allenatore: Scalabroni N.

Tiri da 2: 21/42 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 16/23 – Rimbalzi: 39 6+33 (Bocola 10) – Assist: 17 (Trobbiani 6) – Palle Recuperate: 19 (Paoletti 6) – Palle Perse: 16 (Sorrentino 5)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 3 (1/3, 0/4), Giudice* 10 (2/3, 1/5), Bartolini NE, Kotnis 7 (2/4, 1/1), Prosperi* 6 (3/8, 0/4), Spigarelli, Moriconi 5 (0/2, 1/5), Paolocci* 12 (3/5, 1/5), Gambelunghe, Gelfusa 2 (0/2 da 2), De Cassan* 10 (4/6, 0/1)

Allenatore: Contu A.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 4/25 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 37 10+27 (Gelfusa 9) – Assist: 10 (Moriconi 4) – Palle Recuperate: 12 (Pompei 3) – Palle Perse: 27 (Giudice 5) – Cinque Falli: Paolocci

Arbitri: Belprato S., Bernardo L.

Uff stampa Bottega del Tartufo Umbertide