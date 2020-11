A2 – Stagione conclusa per Lorena Molnar dell’Alperia Bolzano

Si conclude anzitempo il campionato per Lorena Molnar, forte centro croato dell’Alperia Basket Club Bolzano.

In seguito all’infortunio subito alla 5° giornata disputata sabato 31 ottobre, durante l’incontro con l’Edelweiss Albino, Lorena si è sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici oltre ad essere stata poi visitata dall’ortopedico dottor Florian Perwanger di Orthoplus. Il primo responso è stato chiaro: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

A fronte della diagnosi sono quindi susseguiti i colloqui tra società, atleta, procuratrice e non per ultimo con la famiglia di Lorena.

In totale accordo, considerato anche l’aggravarsi della situazione epidemiologica COVID-19 in Italia e in particolare in Alto Adige, Lorena ha deciso di rientrare in Croazia dove non appena arrivata si è sottoposta ad un’ulteriore visita specialistica durante la quale è stata confermata in toto la diagnosi bolzanina.

L’intervento avverrà già nella giornata odierna presso il centro medico “Clinical and Sport psychologist” dove successivamente incomincerà anche il percorso di recupero. Nella parte iniziale della stagione il numero 7 del BCB si era già messa in risalto come una delle migliori giocatrici del girone nel suo ruolo, in 5 partite disputate il suo ruolino di marcia era del tutto invidiabile e temuto dalle squadre avversarie: 64 punti (71% da 2 e 83% ai liberi), 39 rimbalzi, 4 stoppate e 86 di valutazione Lega in assoluto la più alta di tutta la squadra. Lorena è arrivata a Bolzano perché coach Sacchi era ben conscio delle sue doti tecniche e fisiche da grande atleta, ma in questi mesi di permanenza a Bolzano si è fatta anche e soprattutto apprezzare per la sua disponibilità e gentilezza.

Una mancanza che quindi si sentirà dentro e fuori dal campo, in attesa però che Lory possa tornare al più presto a casa a Bolzano.

Ufficio stampa Basket Club Bolzano