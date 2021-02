A2 – Stasera Faenza fa visita a Firenze nel recupero, con la Coppa Italia nel mirino

Mercoledì in campo per la Serie A2, col Girone Sud che propone il recupero dell’ottava giornata tra E-Work Faenza e Il Palagiaccio PF Firenze, alle ore 20.30.

Faenza, dopo lo stop contro San Giovanni Valdarno, si è ripresa con un bel successo al PalaBubani contro Bolzano per 60-51: la sfida con Firenze è importante ma non decisiva per la Coppa Italia. Il destino delle romagnole verrà deciso infatti dall’ultimo recupero con Selargius del 20 febbraio, ma in caso di qualificazione il risultato della partita con le toscane diventa fondamentale nella griglia dell’evento.

Il Palagiaccio, dopo un buon inizio di stagione, è in deciso calo in classifica, complice anche un rientro difficoltoso dopo la sosta forzata. Incidono sicuramente alcune situazioni riguardanti l’infermeria, con Calamai e Cabrini da poco recuperate dai loro problemi fisici e Conti che nell’ultima partita non è potuta scendere in campo, privando coach Corsini di una rotazione pienamente efficace. Le fiorentine a caccia dei due punti, per provare a mantenere quantomeno vive le speranze di Playoff.

Area Comunicazione LBF