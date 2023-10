A2 – Stella Azzurra non pervenuta, Mantova dilaga

Dopo la sconfitta della prima giornata le sangiorgine si sono regalate un’ottima partita che ha consegnato loro i primi due punti della stagione, ai danni di una Stella Azzurra in affanno.

La partenza è in sordina e dalle polveri bagnate per le biancorosse che sono contratte offensivamente e difensivamente non riuscendo a concretizzare azioni fluide e nemmeno tiri semplici, mettendo a referti solo 9 punti collezionati da Fietta, Novati e Llorente.

La musica cambia completamente nel secondo quarto con Dell’Olio che apre la danza da 3 per le sue (12/20 dall’arco da 3 per San Giorgio a fine serata) a cui segue a ruota Orazzo: le due mantovane piazzano un parziale di 0 a 12 sul 5 a 21. Stella Azzurra è in difficoltà a livello offensivo complice una difesa molto stretta ed una particolare attenzione di San Giorgio sui palloni vaganti che vengono recuperati diventando il mattone principale su cui costruire l’azione successiva; l’inerzia della partita sembra essere in favore di Mantova e allo sprint dato da Orazzo si aggregano capitan Llorente sotto le plance, Novati e Petronio dalla media e lunga distanza. Nel finale sarà ancora Orazzo, che chiuderà con 17 punti, a mandare nello spogliatoio le due formazioni sul +20 per le sue.

Rientrate dalla pausa lunga le virgiliane, nonostante il vantaggio creato, non si adagiano sugli allori e chiudono ulteriormente le soluzioni offensive delle laziali costringendole a mettere a referto solo 8 punti in 10 minuti contro i 30 in cascina per il proprio tabellone. Il quarto viene battezzato con uno 0 a 9 questa volta siglato da Novati e Fietta, mentre Orazzo a cronometro fermo e Dell’Olio dalla media rincarano la dose del +28 che permette a coach Purrone di dare minuti preziosi alle giovani Buelloni ed Eboigbodin che danno il proprio contributo all’avanzata imperterrita sangiorgina, a cui le giocatrici di coach Chimenti soccombono non senza provare ad arginarla, che sulla penultima sirena segna +42.

Negli ultimi 10 minuti le sorti sono ormai tratte, eppure Mantova non cede mettendo a referto altri 22 punti giocando una bella pallacanestro. Tutte le atlete biancorosse danno il proprio contributo alla causa, continuando a lottare su ogni pallone, prendendosi tiri ponderati e giocando in maniera fluida e rilassata come per scrollarsi dalle spalle la rigidità della prima giornata. All’ultima sirena della prima trasferta chilometricamente lunga dell’anno le sangiorgine possono sorridere e mettere in cascina i primi due punti della stagione, sul 33 a 84.

Il prossimo impegno, sempre in esterna, è fissato a sabato 21 ottobre alle ore 17 alla Struttura Geodetica contro San Salvatore Selargius.

Stella Azzurra Roma: Frigo 12, Schena, Bucchieri 2, Garofalo 2, Sasso 6, Brzonova 2, Ndiaye, Rizzo n.e., Barbakadze 4, Zangara 5. All.re Chiumenti J.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 10, Novati 16, Llorente 5, Petronio 11, Orazzo 17, Dell’Olio 17, Nwachukwu, Buelloni, Eboigbodin 4, Cremona 4. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA MANTOVAGRICOLTURA