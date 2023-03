A2 – Stella Azzurra passa a Roseto

Le ARAN Cucine Panthers Roseto rimediano una sconfitta davvero beffarda contro la Stella Azzurra Roma (62-63), beffarda perché purtroppo – e ci duole davvero tanto scriverlo – è stata decisa dalla coppia arbitrale con delle decisioni oggettivamente assurde effettuate proprio nei secondi finali del match. La società comunica che ha prontamente fatto ricorso per errori/orrori tecnici dei direttori di gara. Il lato positivo è stato l’atteggiamento combattivo delle ragazze di coach Romano, premiato dagli applausi di un PalaMaggetti ancora una volta commovente e caloroso.

Il match vede un prologo contratto da ambo le parti, vista la pesante posta in palio. Le Panthers mentalmente ci sono e, scrollata la tensione, iniziano ad ingranare le marce alte, partendo soprattutto dall’aggressività difensiva e trovando buoni canestri in transizione. L’intensità sul parquet del PalaMaggetti è molto alta, la Stella Azzurra prova a reagire ma le pantere rispondono colpo su colpo e il primo quarto si chiude sul 19-17.

Gli attacchi continuano a far fatica anche nel secondo quarto ma le ragazze di coach Romano mantengono comunque la giusta lucidità, non mollando di un millimetro in fase difensiva e cercando di trovare la giusta soluzione in fase offensiva, ispirate della iniziative di De Marchi e Sanchez. Un primo tempo molto equilibrato si chiude sul 33-32 per le rosetane.

Con una serie di triple all’inizio del secondo tempo, le Panthers provano a dare il primo allungo ma le capitoline restano a contatto. Il match non vuole trovare una squadra padrona, la Stella cerca di dare fastidio con una zona a tutto campo ma le Pantere ci sono e una tripla di Lombardo sulla sirena conferma il vantaggio sul 49-48.

La tensione aumenta ulteriormente nella quarta frazione, le due squadre non vogliono assolutamente mollare e il PalaMaggetti è letteralmente una bolgia con un tifo incessante. Gli ultimi secondi sono decisivi: prima viene fischiato un fallo su Prosperi e l’azione viene inspiegabilmente considerata da tiro. La capitana della Stella fa uno su due dalla lunetta e nell’azione seguente prima non viene visto un fallo antisportivo su Sanchez sulla rimessa dal fondo e, in seguito, non vengono ravvisate due penalità subite da Kelly su rimbalzo offensivo.

Dispiace davvero tanto che la partita sia stata decisa dagli arbitri e non dalle giocatrici in campo.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic ne, Lombardo 10, Mitreva 6, Polimene ne, De Marchi 12, Sanchez 12, Azzola ne, Schena 2, Miccoli 7, Kelly 11, Ceccanti, Manfrè 2. Coach: Romano

Stella Azzurra Roma: Prosperi 15, D’Arcangeli 3, Collovati 7, Brzonova 9, Nikolic 9, Barbakadze 4, Zangara, Pelka 4, Bucchieri 6, Garofalo 6. Coach: Chimenti.

Parziali (19-17, 14-15, 16-16, 13-15)

Ufficio Stampa Panthers Roseto