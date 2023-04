A2 – Stella Azzurra – Techfind non si gioca: medico in ritardo

E-Gap Stella Azzurra – Techfind San Salvatore, ovvero l’ultima partita di regular season della serie A2 femminile, si sarebbe dovuta giocare domenica 16 aprile alle ore 18:00. Il mancato arrivo del medico prima dell’inizio della partita ha invece portato arbitri e ufficiali di campo ad annotare nel referto la sospensione della partita. In settimana dovrebbe arrivare la vittoria a tavolino per la Techfind. Visti i risultati del weekend si sono definiti anche gli accoppiamenti per i playoff: le giallonere affronteranno la 2° in classifica, la Cestistica Spezzina. Ecco il calendario delle partite: gara 1 si giocherà sabato 22 aprile a La Spezia, gara 2 mercoledì 26 a Selargius, mentre l’eventuale gara 3 si disputerebbe domenica 30 aprile.