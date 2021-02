A2 – Stop interno per San Giovanni Valdarno, Patti corsara

Finale al cardiopalma e gioia incontenibile al suono della sirena finale per l’Alma Patti, vincente ancora un volta in trasferta, stavolta sul campo di San Giovanni Valdarno con il punteggio di 81-80.

Nella formazione affidata a coach Buzzanca sono 24 e 27 punti di Rosa Cupido e Marta Verona spianano la strada, ma la prova é ancora una volta corale al termine dei 40′ minuti nel gruppo caro al presidente Attilio Scarcella.

Il primo quarto si apre con un punteggio d’altra serie, 25-24 di parziale, con una Miccio da sette punti in 5′ e un’Alma bravissima a stare al passo delle padrone di casa, anche a suon di triple, con Cupido, Galbiati e Verona.

Nella seconda frazione é Bruschi a portarsi sul +4 salvo poi essere riacciuffata sul 29 pari da Cupido. Olajide, Stoichkova e Nativi vanno a referto e coach Buzzanca chiama il primo time out della gara sul 32-31 a 6.23″.

Patti ne esce male con una palla persa e il canestro in arresto di Missanello per il 34-31 di metà frazione. Bruschi Basket arriva anche al massimo vantaggio con Olajide (+5). L’Alma si sblocca con Manfrè e ritorna sul -1 con Rosa Cupido (36-34) a 4′ dal riposo lungo. Olajide ne mette altri quattro di fila, Manfré risponde ancora, ma la numero 25 toscana dai liberi mette l’undicesimo punto personale ristabilendo il +5 sul 40-35. Il 42-39 lo firma ancora in a positiva Giorgia Manfrè e sul canestro di Verona é San Giovanni Valdarno a chiedere un minuto di sospensione ad 1.25″ da giocare. Stavolta é Patti a sfruttare il riposo con una Manfrè dominante negli ultimi 90 secondi del quarto: canestro sul perno per la palermitana e fallo subito che porta l’Alma a gestire gli ultimi secondi del quarto, finalizzati con la bomba di Rossana Boccalato.

Squadre nelle spogliatoi con Patti che ribalta tutto e va in vantaggio 42-46 e

Nel terzo quarto le ospiti aprono con Galbiati, Bruschi risponde con due canestri di De Pasquale, ma l’Alma trova il massimo vantaggio al PalaGalli dopo tre minuti, sul +10, con sei punti consecutivi di Cupido. Sul 45-55 coach Franchini richiama le sue in panchina e le padrone di casa tornano a referto con Sasso. Verona ristabilisce il +10, Galbiati va ai liberi per il +11, ma Miccio risponde con l’arresto e tiro (49-60). L’Alma ruba palla e concretizza a referto, con 5″ nell’azione segna De Pasquale, risponde Marta Verona grazie ad un’altra palla recuperata dall’Alma (55-63).

Le toscane ovviamente non mollano, Nativi e Olajide portano Valdarno sul -6 e Missanelli sul -4 da palla recuperata, costringendo coach Buzzanca al time out a 2′ dalla fine del terzo quarto. L’Alma fa scadere i 24″ in attacco e subisce il gioco da tre punti di Missanelli valido per il -1 (62-63). Le siciliane rispondo comunque presente, ma De Pasquale piazza la tripla del 65 pari che chiude il terzo quarto. Non bastano a Patti i 21 punti di Rosa Cupido in 30′ di gara.

Nel quarto quarto San Giovanni Valdarno torna in vantaggio ai liberi, l’Alma risponde con un un gioco da tre punti sull’asse Galbiati-Verona. Siciliane di nuovo in vantaggio 67-68 e allungano sul +3 con un canestro da giro e tiro della palermitana numero tredici. Missanelli sfida e batte Manfrè, Patti é Marta Verona che riceve e tira proprio da Manfrè. É il 69-72 ricucito sul -1 da Sasso a 6′. Dallo scontro tra Boccalato e Missanelli ha la peggio Togliani, finita in mezzo alle due giocatrici e costretta a lasciare il campo a 5′ dal termine.

Le toscane ritrovano la parità a 75 con diciassettesima punto di Olajide, mancano 4:30″ alla fine quando Cupido pizza la bomba e Patti prova il recupero di palla con Stoichkova. La squadra di Franchini trova il fallo e perde palla al 3:47″, Alma perde pure palla e proprio Cupido é costretta a fermate d’esperienza De Pasquale. Nativi piazza comunque la tripla del pareggio a 3′. Sul 75-75 Marta Verona realizza il venticinquesimo punto personale, risponde Missannelli per l’ennesima parità. Mancano 1.41″ quando coach Buzzanca chiama time out: Missanelli sbaglia, Galbiati no. Nell’ultimo minuto De Pasquale piazza la tripla, Marta Verona vince un rimbalzo, tira e trova due liberi: li mette entrambi con grande freddezza stabilendo il +1 Patti a 21″ dalla fine. Franchini chiama minuto per gestire l’ultima azione. Galbiati tocca la palla dell’avversario e Bruschi riduce i secondi di attacco a soli sei secondi. Buzzanca chiama time out, Patti difende benissimo su una Miccio raddoppiata e scoppia la gioia pattese al PalaGalli.

Alma Patti batte San Giovanni Valdarno 80-81 e ribalta la sconfitta dell’andata.

Bruschi Basket San Giovanni Valdarno – Alma Patti 80-81

Parziali: 25-24, 17-22, 17-17, 15-16

Arbitri: Attard M.,

San Giovanni Valdarno: De Pasquale 22, Miccio 9, Nativi 12, Massanelli 12, Olajide 16, Parolai ne, Sasso 9, Cecili ne, Togliani, Sontsa ne. All.: Franchini

Patti: Galbiati 13, Merrina 2, Stoichkova 2, Manfrè 10, Cupido 24, Verona 27, Boccalato 3, Diouf, Kramer, Sciammetta ne, Coppolino. All.: Buzzanca

Uff.Stampa Alma Patti