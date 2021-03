Una partita non adatta ai deboli di cuore quella vinta da il Ponte Casa D’Aste contro il Basket 2000 San Giorgio; le milanesi hanno infatti la meglio sulle ospiti (andando a ribaltare anche lo scontro diretto) al termine di una prestazione dai due volti con un inizio censurabile a cui ha fatto seguito un secondo tempo da incorniciare.

Coach Pinotti non ha disposizione il neo-acquisto Chiara Pastore ma recupera Quaroni che parte subito in quintetto. Le mantovane cercano di imporre la loro fisicità mentre il Sanga in attacco fa fatica: ne nasce un parziale di 6-2 per le ospiti che costringe la panchina Orange al time out. Rientrate in campo le padroni di casa stringono le maglie in difesa potendo quindi accelerare in attacco. Ad approfittarne è Toffali con un bel canestro in entrata e Quaroni che impatta a quota 6. Nella seconda parte di frazione Mantova si trincera dietro la zona fronte dispari e le difese hanno ragione sugli attacchi.

Il secondo quarto si apre con il canestro dalla media di Toffali che riporta sul -1 le milanesi. Arriva però il nuovo parziale mantovano che sfrutta le tante palle perse dalle ragazze di coach Pinotti. Mantova vola sul +9 trovando punti sia nel pitturato che dall’arco arrivando all’intervallo lungo sul 31-22.

Al rientro in campo coach Pinotti cerca di mischiare le carte in tavola con la zona; è però Pastore a trovare 8 punti praticamente consecutivi che portano le ospiti sul +16. Dopo il time-out arriva la reazione Sanga che in difesa aumenta l’intensità ed in attacco mostra più pazienza portando a 4 punti di capitan Guarneri a cui segue il “long two” di Toffali che riporta il Sanga sotto di 10 lunghezze. Il canestro di Novati in post contro Llorente e il canestro da lontano di Cicic innescata dalla solita Toffali segnano l’apice della rimonta Sanga che nel giro di 5 minuti passa dal -16 al -6. Il quarto finisce con due dubbi falli fischiati a Guarneri che la costringono alla panchina.

Nell’ultima frazione il Sanga non ne vuole sapere di mollare e Beretta con la tripla prima, e Cicic con il palleggio arresto e tiro poi, impattano a quota 42. È Marchi a reagire per l e ospiti con la tripla. Toffali, una super Meroni e Cicic piazzano il’8-0 che vale il + 6. I ritmi della partita sono altissimi e questo favorisce le padroni di casa che si presentano agli ultimi 90 secondo sopra di 4 lunghezze. È Toffali a segnare il canestro da tre che indirizza il finale di partita portando il punteggio sul 54-47 per il Sanga con 63 secondi sul cronometro. Il Coach ospite cerca di allungare subito la partita commettendo fallo. Quaroni fa uno su due ma recupera palla immediatamente regalando alle compagne 24 secondi preziosi secondi. La giocata chiude di fatto la partita che termina con il punteggio 56 a 49.

“Una partita da Dr Jeckyll e Mr Hyde!”, racconta un felice coach Pinotti al termine del match sottolineando come la chiave di volta sia arrivata nel secondo tempo. “Negli spogliatoi, a metà a partita, ci siamo guardati in faccia e ci siamo chieste perché le cose provate in allenamento non le stavamo mettendo in campo. Alla fine non solo abbiamo fatto quanto preparato ma abbiamo fatto anche qualcosa in più. Oggi non avevamo Chiara Pastore e per noi questo è un problema, Toffali si è fatta trovare pronta e ha giocato anche da play, così come Quaroni che tornava da un’infortunio ha fatto il suo, anche Cicic ha cambiato faccia nella seconda parte di partita. Una vittoria nata in difesa, devo fare i complimenti alle ragazze per la seconda parte di partita in cui hanno messo tutto quello che avevano”.

IL PONTE CASA D’ASTE-BASKET 2000 SAN GIORGIO 57-49

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Basket Milano: Toffali 16, Di Domenico ne, Novati 7, Cicic 6, Guarneri 9, Beretta 8, Dell’Orto, Meroni 7, Quaroni 3, Angelini, Stilo. Coach Franz Pinotti

Statistiche di squadra: Tiri da due 18/37, Tiri da tre 3/19, Tiri liberi 11/19, Rimbalzi Totali 38

Basket 2000 San Giorgio Mantova: Llorente 5, Pastore 12, Gatti, Petronio, Antonelli ne, Bernardoni 8, Pizzolato, Bottazzi 3, Monica 7, Ruffo 8, Marchi 6. Coach Massimo Borghi.

Statistiche di squadra: Tiri da due 13/36, Tiri da tre 6/15, Tiri liberi 5/6, Rimbalzi Totali 35.

Uff.Stampa Sanga Milano