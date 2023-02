A2 – Striulli e Giangrasso trascinano Cagliari, Stella Azzurra sconfitta

Il CUS Cagliari non molla. A Sa Duchessa le universitarie regolano la Stella Azzurra Roma (55-44 il risultato finale) e accorciano a -2 sulla zona playout del campionato di Serie A2 Femminile.

Un’affermazione di carattere e determinazione da parte delle rossoblù, capaci di prendere in mano le redini dell’incontro fin dalle prime battute e poi di amministrare nel finale. Trascinatrice Giangrasso (top scorer con 21 personali), ma tutta la rotazione ha saputo fornire il suo contributo ai fini del successo.

LA GARA – Dopo i primi 5 minuti di studio, contrassegnati da vari botta e risposta, il CUS accelera il ritmo nel finale di primo periodo, trovando con Caldaro, Striulli e Gagliano i canestri che valgono il +6 al 10’ (15-9). Nel secondo periodo Nikolikj prova a ridare linfa alle capitoline, che risalgono fino al -3. Le rossoblù, però, non si spaventano e riprendono a macinare gioco. La difesa di Stawinska e compagne, in particolare, risulta ermetica: il quintetto di Chimenti fatica a trovare soluzioni aperte, e a metà gara insegue sul 26-18.

Al rientro in campo la gara segue un canovaccio simile, con un CUS sempre più solido che trova rapidamente la doppia cifra di vantaggio con Paoletti (36-25) e continua a premere sull’acceleratore volando sul +14 al 30’ con un canestro di Caldaro. Nel finale non ci sono sorprese: ogni tentativo di rientro della Stella Azzurra viene smorzato, e il CUS può condurre in porto con pieno merito la terza vittoria stagionale. Senz’altro il miglior viatico possibile per preparare il delicatissimo scontro diretto in programma domenica prossima in casa di Roseto, formazione che occupa la penultima piazza con 8 punti.

Questo il commento di coach Federico Xaxa nel post gara: “Avevamo tanta voglia di riscatto – afferma – la squadra non merita sicuramente l’ultimo posto in classifica visto la qualità di gioco espressa nell’ultimo mese e mezzo. Siamo entrati in campo con l’obiettivo di imporre il nostro sistema difensivo: le ragazze sono state brave a rispettare le consegne, lasciando una compagine dal buon potenziale offensivo come Roma a soli 18 punti segnati nei primi 20 minuti. Quello sforzo ci ha permesso di incanalare la partita sui binari giusti. Continuando così, potremo sicuramente continuare a inseguire la nostra “mission impossible”. Roseto? Sarà una delle tante finali che ci aspettano d’ora in avanti – aggiunge – dovremo continuare sulla falsariga della prestazione offerta oggi. I due punti conquistati rappresentano una bella iniezione di fiducia”.

CUS Cagliari-E-Gap Roma 55-44



CUS Cagliari: Puggioni 2, Caldaro 6, Giangrasso 21, Stawinska 2, Striulli 12, Paoletti 5, Venanzi ne, Brun ne, Saias 1, Scanu ne, Gagliano 6, Usai ne. Allenatore: Federico Xaxa

E-Gap Roma: Prosperi 9, Collovati 4, Brzonova 3, Nikolikj 14, Bucchieri 4, D’Arcangeli, Barbakadze 8, Zangara, Pelka 2, Madeddu ne, Garofalo. Allenatore: Jonatha Chimenti

Parziali: 15-9; 26-18; 45-31

Arbitri: Ferrero Regis e Caneva

Ufficio Stampa

CUS Cagliari Basket