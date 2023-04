A2 – Stroscio rilancia Umbertide, Vigarano battuta

Torna a sorridere la formazione di coach Staccini. Dopo quattro sconfitte in fila, la PFU batte Vigarano e si rilancia in classifica. Grazie a questa vittoria e la contemporanea sconfitta di Savona, Umbertide aggancia le liguri a 24 punti salendo così all’ottavo posto. Mvp di serata Stroscio, autrice di 22 punti sul referto finale.

UMBERTIDE: Stroscio, Boric, Bartolini, Paolocci, D’Angelo

VIGARANO: Cecili, Perini, Piedel, Bocola, Olajide

Cronaca – Avvio di gara tutto nel segno ospite, con Olajide e Piedel a firmare il 6-10 iniziale. Botta e risposta Cecili-Boric, ma l’inerzia è tutta di Vigarano che con Bocola e una scatenata Olajide vola sul 11-19. Si sblocca D’Angelo e Umbertide inizia a ingranare, con Stroscio e la lunga in maglia numero sei a firmare il break che vale il 21-23 alla prima sirena. Si riparte così come era terminato il primo quarto: Boric sorpassa (25-23), mentre Giudice e Stroscio firmano in un amen il più otto interno, sul 33-25. Perini prova a riportare a contatto le compagne, ma la formazione di Staccini controlla e spinta da Stroscio va al riposo avanti 44-38. Nel terzo periodo si segna davvero poco: Boric e D’Angelo confezionano il più dieci a metà frazione (50-40 al 25’), ma Vigarano non molla e con Piedel e Perini si rimette in partita, sul 52-47. Finale tutto di marca PFU, con la squadra di Staccini che a dieci minuti dal termine conduce 60-52. Gli ultimi dieci minuti partono con i due punti di Stroscio, con D’Angelo e Cupellaro a firmare il massimo vantaggio sul 69-56. Bocola prova a tenere vive le speranze ospiti, che riducono ulteriormente le distanze con due triple di Piedel e Perini sul 71-67. Botta e risposta Cupellaro-Bocola, con le due squadre sempre separate da quattro lunghezze. A spezzare l’equilibrio è così Boric, che trova una gran tripla che vale il 76-69 a 1’30’’ dal termine. Perini è l’ultima a mollare (76-72), ma il 2/2 successivo di D’Angelo vale la parola fine. Umbertide vince 78-72.

Le parole di coach Staccini: “Abbiano fatto una bella partita, soprattutto in attacco muovendo bene la palla e giocando con molto altruismo. In difesa possiamo e dobbiamo fare qualcosa di meglio nelle ultime due partite se vogliamo provare ad entrare nei playoff”.

La Bottega del Tartufo Umbertide – Pall. Vigarano 78 – 72 (21-23, 44-38, 60-52, 78-72)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei NE, Giudice 5 (2/3, 0/1), Bartolini* 2 (1/2 da 2), D’Angelo* 17 (5/12 da 2), Boric* 13 (5/8, 1/4), Stroscio* 22 (6/6, 2/5), Avonto, Paolocci* 2 (1/4 da 2), Gatti 2 (1/1 da 2), Cassetta NE, Berrad NE, Cupellaro 15 (1/1, 2/3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 22/38 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 19/22 – Rimbalzi: 32 7+25 (D’Angelo 7) – Assist: 10 (Cupellaro 6) – Palle Recuperate: 6 (Stroscio 2) – Palle Perse: 13 (Stroscio 4)

PALL. VIGARANO: Sammartino 4 (2/5 da 2), Edokpaigbe 3 (1/1 da 2), Piedel* 17 (3/4, 3/9), Conte NE, De Rosa 2 (1/1 da 2), Perini* 19 (3/7, 3/4), Bocola* 11 (4/5, 1/3), Olajide* 11 (4/7, 0/1), Cecili* 5 (1/3, 1/9), Calanca NE, Armillotta NE.

Tiri da 2: 19/33 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 30 10+20 (Bocola 7) – Assist: 10 (Cecili 6) – Palle Recuperate: 10 (Cecili 3) – Palle Perse: 10 (Sammartino 3) – Cinque Falli: Bocola

Arbitri: Venturini F., Rinaldi T.

Uff.Stampa PF Umbertide