A2 Sud – Al via playoff e playout

Si comincia, dopo un lungo viaggio: la corsa alla Serie A1, la permanenza in A2. Playoff e Playout attesissimi per un equilibratissimo Girone Sud di Serie A2.

PLAYOFF

La grande favorita l’Use Rosa Scotti Empoli che inizia la sua serie per ultima (domenica, ore 18) con Gara 1 contro l’Azimut Wealth Management Savona. Le liguri, con grande bravura, si sono inserite a sorpresa, per la prima volta, in zona Playoff: missione quasi impossibile contro Empoli, 12-1 nel girone di ritorno, ma nulla è scontato in questo scontro tra biancorosse. Con la capolista che per la corsa Playoff pare aver inserito subito con grande efficacia la neo-arrivata Smutna.

Lo scontro quarta contro quinta, Alma Basket Patti contro Palagiaccio Firenze (domenica, ore 17) promette spettacolo. Firenze, dopo aver sofferto soprattutto la parte di stagione con Marta Rossini infortunata (la play-guardia sta giocando in condizioni non ottimali, ma quantomeno è in campo), ha giocato una buona parte finale di stagione; Patti ha un po’ zoppicato dopo la Coppa Italia, con sconfitte anche inaspettate a Savona e Ancona, ma rimane una delle favorite al successo finale, con un eccellente quintetto. Molto bello lo scontro nel pitturato tra l’efficacia di Pilabere e la fisicità di Obouh Fegue, su tutti.

Dopo aver ottenuto un ottimo secondo posto, la Cestistica Spezzina sfida la Techfind San Salvatore Selargius e Gara 1 sarà quella che, in ordine di tempo, inaugurerà i Playoff (sabato, ore 16). La stagione di Selargius è stata complicata, tra infortuni e partenze, ma solida: lo stesso si può dire di La Spezia che ha comunque recuperato prima dei Playoff la necessaria profondità di roster per provare a effettuare la lunga corsa verso la promozione.

Ancora più interessante la serie tra O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia e l’Halley Thunder Matelica, sin da Gara 1 (sabato, ore 19). Le campane hanno sicuramente svoltato dopo la Coppa Italia, con il rientro di Crudo da infortunio e l’inserimento di una Ferrari che ha portato esperienza e concretezza. Ma Matelica rimane uno spauracchio importante: in campionato le Thunder, con Gonzalez in testa, hanno mostrato di poter impensierire le avversarie, vincendo al PalaZauli e portandole al doppio overtime in una vera battaglia al PalaChemiba. Le marchigiane sognano il colpaccio.

PLAYOUT

Sembrerebbe orientata verso le Marche la serie tra Basket Girls Ancona e Cus Cagliari, che si affrontano nel weekend in Gara 1 (domenica, ore 15). In realtà nulla è scontato: Ancona è sì cresciuta, ritrovando serenità con la guida di Luca Piccionne dopo un’incredibile serie di risultati negativi (Basket Girls era partita benissimo, poi si è spenta). Vittorie importanti, e soprattutto da segnalare lo scalpo di prestigio contro Patti; il Cus Cagliari però non è la formazione che ha iniziato la stagione, in gran parte per il rientro del metronomo Striulli, in parte perchè è anche cresciuto l’impatto di Stawinska, che ha giocato un discreto finale di campionato.

Nella Capitale, l’E-Gap Stella Azzurra Roma ospita in Gara 1 la Pall. Vigarano (sabato, ore 18). I pronostici della vigilia del campionato probabilmente non immaginavano Vigarano in questo scenario, dopo i Playoff della scorsa stagione: annata difficile per le emiliane, che possono però raddrizzarla con questa serie. La Stella Azzurra è comunque una squadra con fiducia, non ha giocato nell’ultimo turno per la querelle legata al medico di gara in occasione della partita contro Selargius, è pronta per uno scontro che sostanzialmente è previsto da settimane.

