Tra il venerdì e la domenica di Pasqua turno fitto di partite per il Girone Sud di Serie con sette sfide in programma.

Si comincia con la sfida tra Giorgio Tesi Group Nico Basket e Techfind San Salvatore Selargius (stasera, ore 21), una partita che potrebbe. Rispetto all’andata è cambiato molto con le sarde che hanno recuperato Simioni e le toscane che, persa Gianolla, hanno aggiunto Perini nel loro scacchiere tattico: da tenere d’occhio anche il +10 in favore delle giallonere nel match giocato al PalaVienna.

Torna in campo l’Alma Basket Patti, che ospita la Feba Civitanova Marche in un match importantissimo per le siciliane (sabato, ore 16), impegnate nella corsa ai Playoff del Girone Sud. Civitanova è reduce da una buona uscita in casa con Livorno, una vittoria che ha messo le marchigiane in una posizione di vantaggio sulle toscane anche per quanto riguarda i confronti diretti. Da valutare per Patti le condizioni di Coppolino, che ha rimediato un infortunio al ginocchio.

In zona Playout, interessante anche la sfida tra Acciaierie Valbruna Bolzano e Jolly Acli Livorno (sabato, ore 18). Bolzanine reduci da una doppia trasferta in Sardegna dal quale sono tornate con due preziosissimi punti per ridare fiato alla classifica: Livorno, che deve far i conti con l’assenza di Peric per il finale di stagione, in questo momento ha due punti di vantaggio e un’ottima differenza canestri a favore negli scontri diretti, con il +22 dell’andata.

La partita tra E-Work Faenza e Crèdit Agricole La Spezia (sabato, ore 20.30) è sicuramente sotto i riflettori: Faenza, che ha ritrovato Schwienbacher e Caccoli oltre ad aver aggiunto Policari, entra in un mese con diversi scontri diretti, cruciali per provare a ottenere la prima posizione nella griglia Playoff. Si comincia da una La Spezia reduce dal brutto ko con Nico Basket, maturato senza Hernandez Pepe.

Scontro diretto tra Bruschi San Giovanni Valdarno e RMB Brixia Basket al PalaGalli (sabato, ore 21), toscane che puntano a ribaltare il -4 dell’andata, con Slim e Valensin in più nel motore. Brescia reduce dalle difficoltà poste dall’emergenza sanitaria in essere, che hanno costretto al rinvio contro Patti di una partita cruciale per il piazzamento nei Playoff.

Pasqua sottocanestro per il Palagiaccio PF Firenze che sfida Cus Cagliari (domenica, ore 15.30): il Cus, considerata la mole di recuperi da completare, con una vittoria rilevante (la differenza canestri è decisamente ostica, ben 17 punti da ribaltare) avvicinerebbe in maniera rilevante le toscane, che dal canto loro possono ancora puntare al traguardo Playoff nonostante gli scontri diretti a sfavore nei confronti di Patti: ma la squadra di Corsini non può permettersi più passi falsi.

Nel match che chiude il turno La Bottega del Tartufo Umbertide ospita la Surgical Virtus Cagliari (domenica, ore 16.15). Umbre che devono recuperare terreno per il terzo posto, perso nei recenti match contro Selargius e San Giovanni Valdarno, in cui tra l’altro non ha giocato la fondamentale play Pompei. Test impegnativo contro una Virtus che, dopo le ultime uscite, continua a stazionare all’ultimo posto in classifica.

Area Comunicazione LBF