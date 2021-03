A2 Sud: derby tra Firenze e Nico Basket, Umbertide sfida Patti

Non solo Coppa Italia, nel weekend in campo anche la Serie A2: il Girone Sud prevede sei gare, col rinvio di Crèdit Agricole La Spezia-Acciaierie Valbruna Bolzano.

Nel pomeriggio di sabato doppia sfida in Sardegna: la Techfind San Salvatore Selargius ospita la Feba Civitanova Marche (sabato, ore 15.30). Marchigiane reduci dal match di giovedì perso contro la Virtus, mentre le giallonere dopo la delusione della mancata qualificazione alla Coppa Italia puntano sul rientro della difficile situazione infortunate.

A proposito di rientri il Cus Cagliari sfida la RMB Brixia Basket (sabato, ore 15.30) nel terzo match dopo la ripresa dell’attività. Coach Xaxa spera di poter ritrovare anche Striulli, assente nel rematch contro San Giovanni Valdarno di sabato scorso. Brixia, in attesa della Coppa Italia, cerca il riscatto dopo il ko in casa contro Livorno.

Tra le formazioni sarde, anche la Surgical Virtus Cagliari impegnata in casa contro la Bruschi San Giovanni Valdarno (sabato, ore 18). L’esordio di Kowalska ha dato una notevole spinta alla formazione cagliaritana che sfida le toscane, reduci tra l’altro da un doppio successo contro il Cus.

Tornano a giocare La Bottega del Tartufo Umbertide e l’Alma Basket Patti, con le umbre che ospitano le siciliane in un match significativo in zona Playoff (sabato, ore 18). Partita speciale per la giocatrice di Umbertide Stroscio, cresciuta proprio in quel di Patti.

Dopo la vittoria a sorpresa in casa di Brescia, il Jolly Acli Livorno ospita la E-Work Faenza (sabato, ore 18). Formazione toscana in crescita attesa dalla sfida contro le romagnole, tra le formazioni più in forma nel girone di ritorno.

Il posticipo è un interessante derby toscano tra il Palagiaccio PF Firenze e la Giorgio Tesi Group Nico Basket (domenica, ore 18). La formazione fiorentina ha aggiunto al proprio roster due giocatrici interessanti come Albanese e Gramaccioni, pezzi importanti che possono dare un buon aiuto nella diffile sfida alla squadra di Ponte Buggianese.

Area Comunicazione LBF