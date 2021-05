Coi due match odierni si chiude il campionato, ora è tutto davvero pronto per la postseason. Il Palagiaccio PF Firenze, in “zona tranquillità” al nono posto, e la Surgical Virtus Cagliari, ultima iclassificata, sono le uniche squadre che non continueranno la stagione.

Le quattro serie di Playoff del Girone Sud di Serie A2 saranno:

E-Work Faenza-Crèdit Agricole La Spezia

La Bottega del Tartufo Umbertide-Alma Basket Patti

RMB Brixia Basket-Techfind San Salvatore Selargius

Bruschi San Giovanni Valdarno-Nico Basket

PLAYOUT

Cus Cagliari-Acciaieria Valbruna Bolzano

Feba Civitanova Marche-Jolly Acli Livorno.

Quasi tutte le serie si giocheranno seguendo il formato che prevede Gara 1 in casa della formazione peggio classificata, poi Gara 2 e l’eventuale Gara 3 in casa della squadra meglio classificata; l’unica eccezione è la Finale che assegnerà la promozione in Serie A1, in cui Gara 1 e l’eventuale Gara 3 si disputeranno in casa della compagine meglio classifica, e la sola Gara 2 verrà disputata in casa della peggio classificata.

CLASSIFICA FINALE:

E-Work Faenza 44, RMB Brixia Basket 40, Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno 36, La Bottega del Tartufo Umbertide 36, Alma Basket Patti 32, Giorgio Tesi Group Nico Basket 32, Techfind San Salvatore Selargius 32, Crédit Agricole Cestistica Spezzina 26, Palagiaccio Pall. Femm. Firenze 24, Cus Cagliari 20, Fe.Ba. Civitanova Marche 14, Jolly Acli Livorno 14, Acciaierie Valbruna Bolzano 12, Surgical Virtus Cagliari 2

Area Comunicazione LBF