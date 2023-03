A2 Sud – La presentazione del 23° turno

Attenzione alla sfida tra La Spezia e Firenze al vertice, mentre rimane aperta la lotta Playout nel Girone Sud di Serie A2.

Partiamo appunto dal clou: la Cestistica Spezzina e il Palagiaccio Firenze a confronto (domenica, ore 18). Le liguri, con la vittoria nel recupero contro Umbertide, sono virtualmente vicine al secondo posto, una lotta in cui Firenze può sperare di rientrare solo vincendo nel weekend: per le gigliate dell’ex Reani sarebbe però importante anche ribaltare lo scontro diretto, che dice -4. La Spezia, che ha ritrovato Guzzoni ma non ancora Zolfanelli, deve però sfruttare l’occasione per porsi come principale antagonista della capolista.

L’Use Rosa Scotti Empoli è infatti vicina al primo posto in regular season: per le toscane imperativo vincere contro Basket Girls Ancona (domenica, ore 18). Ancona è sempre lì al decimo posto, ma comincia a diventare interessante la lotta con la Stella Azzurra per un ipotetico fattore campo per tutti i Playout, essendo le due squadre a quota 16 in classifica. Empoli con una vittoria dal canto suo può davvero già chiudere i giochi per il primo posto.

Scendendo un po’ in classifica, chiamata importante per l’ARAN Cucine Panthers Roseto, che sfida l’Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30). Roseto ha bisogno di vincere: ormai solo il Cus Cagliari pare esser una rivale a portata, e proprio contro le sarde le Panthers hanno uno scontro diretto avverso. Matelica però ha bisogno di vincere: la corsa per l’ottavo posto con Umbertide è serratissima, e gli ultimi risultati hanno un po’ raffreddato le Thunder.

La stessa La Bottega del Tartufo Umbertide però ha perso di recente, male, contro Empoli e, in maniera un po’ più onorevole, con La Spezia: il calendario terribile delle umbre però prosegue ancora con la trasferta siciliana, contro l’Alma Basket Patti (domenica, ore 18). Patti vuole riscattare il sanguinoso ko di Savona, che ha messo seriamente in pericolo non solo il secondo posto per la squadra isolana.

Molto intrigante lo scontro del PalaVienna, la Techfind San Salvatore Selargius ospita l’Azimut Wealth Management Savona (sabato, ore 16). Le giallonere e Savona con un piccolo vantaggio sul gruppo a quota 22: le due squadre si possono giocare una bella fetta di sesto posto, e sono sicuramente in salute in quanto reduci da due buonissime vittorie.

In lotta per il secondo posto c’è anche l’O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia, che prepara il rush finale con uno scontro interno contro il Cus Cagliari (domenica, ore 18). Sulla carta gara favorevole rispetto ad altre per le campane, la gara è però insidiosissima con Cagliari alla ricerca di punti necessari per la salvezza.

Dalla zona retrocessione diretta si è distanziata la Pall. Vigarano, che però deve cercare di cavalcare il momento per battere la E-Gap Stella Azzurra Roma (sabato, ore 18.30). Le emiliane sono in questo momento lontane dai piazzamenti che assicurano il fattore campo al primo turno, che allo stato attuale sarebbe proprio contro la società romana: tanta carne al fuoco per uno scontro che potremmo rivedere tra non molto, in una situazione ancora più calda della regular season.

AREA COMUNICAZIONE LBF