A2 Sud – La presentazione del 26° turno

Ultimo turno del Girone Sud di Serie A2 con gli ultimi verdetti da pronunciare, domenica alle ore 18.

Il focus principale è sul secondo posto: lotta a tre. Basket Girls Ancona-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia e Cus Cagliari-Alma Basket Patti sono due gare in cui le squadre “big” possono provare a far punti. Marchigiane già sicure del decimo posto, Cus Cagliari sicuro del tredicesimo: si affronteranno ai Playout. Patti deve sperare di vincere e in un inciampo delle campane e di La Spezia, mentre Battipaglia guarda solo alle liguri.

La Cestistica Spezzina gioca sul campo della Pall. Vigarano che è già certa del dodicesimo posto. Vincendo La Spezia sarebbe sicuramente seconda, in caso contrario potrebbe finire addirittura quarta.

Sicura del suo piazzamento anche Palagiaccio Firenze, quinta. Per le toscane trasferta sul campo de La Bottega del Tartufo Umbertide: vincendo le umbre staccherebbero il biglietto per i Playoff, in caso contrario attenzione al campo di Savona. L’Azimut Wealth Management ospita una Halley Thunder Matelica già sicura del sesto posto, Savona finirebbe ai Playoff solo in caso di vittoria e contemporaneo scivolone di Umbertide.

La Techfind San Salvatore Selargius è sicura in qualunque caso del settimo posto: per le giallonere sfida a Roma contro l’E-Gap Stella Azzurra che dal canto suo è sicuramente undicesima. Ininfluente per la classifica anche Use Rosa Scotti Empoli contro ARAN Cucine Panthers Roseto: le prime già sicure del fattore campo per tutti i Playoff, Roseto già in B da un turno.

Di seguito tutti gli scenari in vista dell’ultimo turno del Girone Sud:

1° posto Empoli

2° – 5° posto

Parità a 38 o a 36 punti tra La Spezia e Battipaglia

2^ La Spezia (2-0 negli scontri diretti)

3^ Battipaglia

Parità a 36 punti tra La Spezia, Battipaglia e Patti

2^ Patti (3 vittorie negli scontri diretti)

3^ La Spezia (2 vittorie negli scontri diretti)

4^ Battipaglia (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 36 punti tra La Spezia e Patti

3^ Patti (2-0 negli scontri diretti)

4^ La Spezia

Parità a 36 punti tra Battipaglia e Patti

3^ Battipaglia (1-1, poi +9 di differenza canestri negli scontri diretti)

4^ Patti

Parità a 34 punti tra Patti e Firenze

4^ Patti (1-1, poi +17 di differenza canestri negli scontri diretti)

5^ Firenze

6° – 7° posto

Parità a 28 punti tra Matelica e Selargius

6^ Matelica (1-1, poi +8 di differenza canestri negli scontri diretti)

7^ Selargius

7° – 9° posto

Parità a 26 punti tra Selargius, Umbertide e Savona

7^ Selargius (3 vittorie negli scontri diretti)

8^ Umbertide (2 vittorie negli scontri diretti)

9^ Savona (1 vittoria negli scontri diretti)

Parità a 26 punti tra Selargius e Umbertide

7^ Selargius (2-0 negli scontri diretti)

8^ Umbertide

Parità a 26 punti tra Selargius e Savona

7^ Selargius (1-1, poi +30 di differenza canestri negli scontri diretti)

8^ Savona

Parità a 26 o 24 punti tra Umbertide e Savona

8^ Umbertide (2-0 negli scontri diretti)

9^ Savona

10° posto Ancona

11° – 12° posto

Parità a 16 punti tra Roma e Vigarano

11^ Roma (1-1, poi +4 di differenza canestri negli scontri diretti)

12^ Vigarano

13° – 14° posto

Parità a 10 punti tra Cagliari e Roseto

13^ Cagliari (2-0 negli scontri diretti)

14^ Roseto

Roseto matematicamente retrocessa in Serie B.

area comunicazione lbf