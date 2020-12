A2 Sud – La presentazione del decimo turno di campionato

Altra settimana ridotta in termini di match per il Girone Sud di Serie A2: previste di nuovo tre partite nella settimana, per via dei rinvii di Feba Civitanova Marche-Giorgio Tesi Group Nico Basket, Cus Cagliari-Acciaierie Valbruna Bolzano, Bruschi San Giovanni Valdarno-E-Work Faenza e Palagiaccio PF Firenze-Alma Basket Patti.

La sfida di maggior spicco è quella tra Techfind San Salvatore Selargius e La Bottega del Tartufo Umbertide (sabato, ore 15.30) anche in ottica Coppa Italia. Entrambe le squadre sono reduci da due buone vittorie e in lizza per un posto in Final Eight. Nel match una ex particolare, la pivot delle sarde Cutrupi, che ha giocato con Umbertide nella stagione 2017/2018.

Chi sta provando a risalire in classifica è la Crèdit Agricole La Spezia, attesa dall’impegno interno del PalaMariotti contro le toscane del Jolly Acli Livorno (domenica, ore 18). Entrambe le squadre a riposo la settimana scorsa per via dei rinvii, La Spezia punta a consolidare la zona Playoff mentre Livorno, buona prova difensiva contro Brescia nell’ultima uscita, proverà a racimolare preziosi punti salvezza.

La Surgical Virtus Cagliari, reduce da due rinvii, ospita una lanciatissima RMB Brixia Basket (sabato, ore 15.30), in striscia da sette vittorie e balzata addirittura in testa alla classifica complici i rinvii di queste settimane. In settimana per la Virtus si è operata l’argentina Ledesma che ora andrà di fronte a un lungo stop: non certo una buona notizia per la squadra di Ferazzoli, che avrà anche altre quattro assenze per l’impegno di domani.

