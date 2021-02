A2 Sud – La presentazione del diciottesimo turno di campionato

Cinque partite nel weekend della Serie A2 Girone Sud: rinviate le gare del diciottesimo turno Feba Civitanova Marche-Cus Cagliari e Acciaierie Valbruna Bolzano-Bruschi San Giovanni Valdarno, quest’ultima per la convocazione in nazionale olandese della bolzanina Karin Kuijt.

Sfida abbastanza interessante tra Giorgio Tesi Group Nico Basket e La Bottega del Tartufo Umbertide sabato, ore 21): persa la “top player” Gianolla per infortunio, Nico dovrà reinventarsi in questa fase della stagione, contro una squadra che dal canto suo sembra esser brillantemente riuscita a superare l’ostacolo posto dall’infortunio di Giudice, con due brillanti vittorie.

Nella giornata di sabato il match del PalaSerranò tra Alma Basket Patti ed E-Work Faenza (sabato, ore 20) potrebbe essere uno dei più intensi del turno: Patti caldissima con cinque vittorie di fila all’attivo, Faenza però ha mostrato ancora grande compattezza nell’uscita contro l’insidiosa NBF.

Palagiaccio PF Firenze sfida sul suo campo di casa RMB Brixia Basket (domenica, ore 18): non il miglior momento per la squadra toscana, che dopo la sconfitta con Umbertide punta a rimettersi in carreggiata contro una Brixia che ha fatto molta fatica nel match contro Civitanova, agguantando in maniera rocambolesca la tredicesima vittoria consecutiva.

Partita interna per la Crèdit Agricole La Spezia, che dopo la bella vittoria di San Giovanni Valdarno punta a ripetersi sul suo campo. Ospite il fanalino di coda Surgical Virtus Cagliari (sabato, ore 20.30), a caccia della tanto attesa prima vittoria stagionale e in cerca di equilibrio dopo le tante traversie legate agli infortuni.

Sul campo del Jolly Acli Livorno, la Techfind San Salvatore Selargius con una partita importante per continuare la marcia in classifica (sabato, ore 18). Livorno ha cambiato il reparto lunghe nelle precedenti settimane, salutando Guilavogui ma inserendo al suo posto la valida straniera Peric per provare a invertire una tendenza che dice una vittoria nelle ultime otto gare.

Area Comunicazione LBF